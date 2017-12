De kerstgeit van Gävle overleeft de feestdagen

Goed nieuws uit Zweden: de geit van Gävle staat er nog. Jaar in jaar uit werd de metershoge beeltenis van een geit in brand gestoken, maar voor het eerst in jaren heeft de Gävlebocken de kerstdagen weer eens overleefd.

De geit, namens wie een Twitter-account wordt bijgehouden, gaf aan blij te zijn ook na Kerst nog overeind te staan.

Another day in paradise 🙌 Christmas may be over but the spirit remains! #gävlebocken pic.twitter.com/SP8BZTEdZP — Gävlebocken (@Gavlebocken) December 27, 2017

Een hele opluchting voor iedereen die de strooien geit een warm hart toedraagt, want van de 51 keer dat hij werd neergezet werd hij liefst 35 keer vernield. Meestal staken vandalen de geit in brand, maar het kwam ook voor dat het dertien meter hoge bouwwerk werd gestolen of platgereden. Van brandwerende vloeistof tot een laag ijs over de geit: het had allemaal geen effect.

Het stadsbestuur liet dit jaar daarom niets aan het toeval over, en installeerde twee rijen hekken en “slimme” camerabewaking om brandstichters af te schrikken. Het mag dan zijn gelukt om de geit tot Kerst in leven te houden, maar het einddoel is nog niet gehaald. Het is de bedoeling dat hij tot 2 januari blijft staan.