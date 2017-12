De dag dat tornadofilm Twister werkelijkheid werd

De donkere wolken waren tegen het einde van de middag al in de verte te zien geweest. Maar bij het vallen van de avond kwamen ze wel héél snel dichterbij. In een tijdsbestek van minuten ging de lucht boven het Canadese Pelham van grijs, naar zwart, naar bijna paars. En toen verscheen opeens die lange, dunne slurf.

De tornado die Pelham op 20 mei 1996 trof, is ruim twintig jaar na dato nog altijd onderwerp van gesprek. Inwoners van het dorp kunnen zich nog precies herinneren waar ze die dag waren. Sommigen reden naar huis en zagen de slurf aan de grond komen; anderen maakten zich klaar voor hun werkdag in de drive-in-bioscoop net buiten het dorp.

Het oog van de storm trok die avond recht over het bioscoopterrein, vertellen ooggetuigen in een interessante documentaire van de Amerikaanse filmmaker Jay Cheel. Terwijl ze naar de film keken, zagen ze hoe de tornado langzaam het filmscherm aan stukken trok. “Dat ding was van heel stevig staal gemaakt”, zegt een van de medewerkers van toen. “Ik had nooit gedacht dat zoiets kon gebeuren.”

Broodje-aap of niet?

Klinkt het bovenstaande verhaal al bekend? Dat kan. In de film Twister uit 1996, die gaat over een groep avonturiers die tornado’s najagen, zit namelijk een vergelijkbare scène. Hoofdrolspeelster Helen Hunt ziet dan hoe een storm een Amerikaanse drive-in compleet verwoest. Schermen worden ontworteld, auto’s vliegen door de lucht.

De anekdote over storm in Pelham lijkt dan ook een broodje-aapverhaal, een gebeurtenis die in de loop der jaren eindeloos is aangedikt. Want het verhaal wordt nog opmerkelijker: volgens ooggetuigen draaide Twister op de avond van de storm. Volgens sommigen werd het scherm zelfs aan stukken getrokken op hetzelfde moment dat dat in de film zelf ook gebeurde.

Filmmaker Jay Cheel ging langs in Pelham en probeerde te achterhalen wat er precies is gebeurd op de avond van 20 mei 1996. Werd Twister realiteit, precies op het moment dat de film werd vertoond? Of hebben inwoners van het dorp de geschiedenis wat opgeleukt?