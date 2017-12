Das verrast, Ter Mors stelt teleur op 500 meter

Anice Das is de verrassende winnaar van de 500 meter op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. De 31-jarige sprintser won de kortste schaatsafstand in 38,42. Marrit Leenstra reed een tiende van een seconde langzamer (38,52) en eindigde als tweede. De derde tijd werd gereden door Letitia de Jong (38,58).

De Nederlands kampioen op deze afstand stelde teleur. Jorien ter Mors werd slechts negende in 38,91. Zij heeft zich wel geplaatst voor de 1.000 meter, die won ze afgelopen dinsdag. Leenstra werd toen ook tweede.

Nog onduidelijk of Das naar de Spelen mag

Het is nog niet zeker of Das ook mag uitkomen op de Olympische Spelen in Pyeongchang. Op de 500 meter scoren de Nederlandse vrouwen relatief slecht, waardoor deze afstand als laatste staat aangeschreven in de ingewikkelde prestatiematrix die de schaatsbond KNSB heeft samengesteld. Via deze kansenmatrix berekent de KSNB hoe groot de kans is dat een Nederlander op een bepaalde afstand een medaille kan winnen.

In totaal mag Nederland tien mannelijke en tien vrouwelijke schaatser afvaardigen naar Zuid-Korea en per afstand zijn er maximaal drie startplaatsen per land beschikbaar. Voor Das is het te hopen dat een aantal vrouwen zich plaatsen voor meerdere afstanden, dan komt er ook een plek voor haar vrij. Dat lijkt wel te gebeuren. Zo mag Leenstra met haar tweede plaats op de 500 en 1.000 meter op beide afstanden uitkomen in Pyeongchang. Ook Ter Mors, Antoniette de Jong en Ireen Wüst hebben zich al geplaatst. De Jong won de 3.000 meter, Wüst werd tweede.

Dit bericht wordt aangevuld