Ajax benoemt Ten Hag als opvolger Keizer

Ajax heeft Erik ten Hag aangesteld als opvolger van de vorige week ontslagen Marcel Keizer. De coach komt over van FC Utrecht, waar hij in de zomer van 2015 begon. Ten Hag krijgt in Amsterdam een contract voor tweeënhalf jaar, zo meldt Ajax. Wie hij als assistent meeneemt, is formeel nog niet bekend.

Ten Hag had nog een verbintenis tot 2020 bij FC Utrecht. Hoeveel Ajax heeft betaald voor het afkopen van dat contract is niet bekendgemaakt. Volgens het AD gaat het om fors meer dan de gelimiteerde transfersom die Ten Hag in zijn contract had staan.

Erik ten Hag is de interessantste en veelzijdigste coach in de Eredivisie, schreef NRC vorige week in een profiel

Als rechterhand van Ten Hag werd tot dusver altijd Alfred Schreuder genoemd, die momenteel als assistent-trainer werkt bij het Duitse Hoffenheim. Over Schreuder rept Ajax in het persbericht echter met geen woord. Ten Hag en Schreuder kennen elkaar van FC Twente. Ten Hag was daar in het verleden assistent-trainer, Schreuder speler en later hoofdcoach.

Slechte prestaties

Ten Hags voorganger Marcel Keizer werd donderdag ontslagen vanwege teleurstellende prestaties in de eerste seizoenshelft. Ajax werd uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League en Europa League. Vorige week verloor de club in de achtste finales van de Nederlandse beker na strafschoppen van FC Twente. In de Eredivisie staat Ajax tweede op vijf punten achterstand op koploper PSV.

Lees hier over het ontslag van Keizer, Bergkamp en Spijkerman: Ajax kiest opeens andere richting

Tegelijk met Keizer beëindigde Ajax ook de contracten van zijn assistent Hennie Spijkerman en trainer Dennis Bergkamp. Die laatste werd aan de kant geschoven vanwege een verschil van inzicht over het te voeren technisch beleid.