’1 procent patiënten goed voor kwart zorgkosten’

Een kwart van de totale zorgkosten wordt besteed aan de zorg voor slechts 1 procent van de Nederlandse verzekerden. Dat meldt RTL Nieuws donderdag, op basis van opgevraagde cijfers van zorgverzekeraars.

Volgens RTL bedragen de zorgkosten voor die groep van 1 procent jaarlijks gemiddeld 56.000 euro per patiënt. Dit zou 25 keer meer zijn dan de gemiddelde zorguitgaven per Nederlandse verzekerde. Ook zouden er flinke uitschieters naar boven bijzitten: bij 104 patiënten waren de zorgkosten hoger dan een half miljoen euro. Gezamenlijk is de groep goed voor ruim 10 miljard euro.

In het onderzoek van RTL werd de langdurige zorg niet meegenomen, omdat die niet vanuit zorgverzekeraars wordt betaald. In 2016 waren de totale zorgkosten volgens het CBS ruim 96 miljard euro.

Meerdere klachten

Veel patiënten die een intensieve behandeling krijgen, hebben meerdere chronische klachten en moeten daarvoor langs verschillende specialisten. Hierdoor stapelen zorgkosten zich op. Volgens bijzonder hoogleraar Patrick Jeurissen van de Radboud Universiteit geldt dit voor 70 procent van de 1-procentsgroep.

In het totaalplaatje heeft ziekenhuiszorg verreweg het grootste aandeel in de kosten: in 2016 was dit ruim 6,1 miljard euro. Het omlaag brengen van de zorgkosten is een van de hoofdtaken van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). Zijn onderhandelingskwaliteiten zijn daarbij cruciaal, zo schreef zorgredacteur Enzo van Steenbergen voor de presentatie van het nieuwe kabinet.