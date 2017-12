Wüst plaatst zich, maar De Jong wint weer

Geroutineerd stond Ireen Wüst na afloop van de drie kilometer bij het OKT in de catacomben van Thialf voor de camera. “Geplaatst is geplaatst, erbij is erbij.” Gedegen race, tweede tijd: 4.03,39. Nadat ze op de eerste dag al een olympisch ticket pakte op de 1.000 meter is ze nu ook zeker van deelname in Pyeongchang op de afstand waarop ze in 2006 en 2014 olympisch goud pakte. “Ik ga straks mijn titel verdedigen en hopelijk ook prolongeren.”

Voor een derde gouden medaille op de drie kilometer moet ze wel afrekenen met haar Justlease-ploeggenote Antoinette de Jong, die de afstand woensdagavond overtuigend won in 4.02,07. De 22-jarige Friezin is Wüst dit seizoen vanaf de eerste trainingswedstrijd al de baas op de drie kilometer. Vier jaar geleden plaatste ze zich al voor de Spelen maar in Sotsji bezweek ze aan de hoge verwachtingen. Ook voor het OKT voelde ze spanning. “Deze datum stond al lang in mijn agenda. Het komt steeds dichterbij. Dan word je wakker en denk je: nu moet ik het doen, me plaatsen voor de Spelen. Omdat dit mijn afstand is.”

Doemscenario's

Het verschil met vier jaar geleden in Sotsji? “Toen verstijfde ik en kon ik er niet mee omgaan. Nu kan ik ook als favoriet presteren.” Vooral dit seizoen heeft De Jong naar eigen zeggen mentaal een grote stap gemaakt. Met zeges op de NK afstanden en de wereldbeker in Heerenveen trad ze ook voor het grote publiek eindelijk uit de schaduw van Wüst. “Ik ben harder geworden in mijn hoofd, doe wat ik moet doen. Ik laat me niet afleiden door de dingen eromheen, of door doemscenario’s. Naarmate je meer goede races rijdt, word je daar beter in. Ik weet nu wat ik kan. Dit was wel een goeie generale voor de Spelen.”

Als derde op de drie kilometer is ook Carlijn Achtereekte vrijwel zeker van een ticket voor Pyeongchang. De stayer uit de Lotto-Jumboploeg van coach Jac Orie moest als eerste van de favorieten het ijs op en kwam na een vlakke race tot 4.03,99. “Ik had niet meteen het idee dat die tijd snel genoeg zou zijn”, zei Achtereekte (27) na afloop. “Maar ik zag daarna hoe iedereen stuk ging in de laatste rondjes.” Hoe het voelt om straks haar olympische debuut te mogen maken? “Een beetje onwerkelijk nog.”