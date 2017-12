Woede en argwaan over Russen in de Noordzee

Het was geen gezellige Kerst voor de 185 mannen en vrouwen van de HMS St Albans. Op 23 december voer het Britse fregat ineens uit vanuit de haven van Portsmouth. De kerstdagen bracht de bemanning door op de ruwe Noordzee, loerend door verrekijkers naar het Russische fregat aan de horizon: de Admiraal Gorsjkov.

Daar bleef het niet bij. Het Britse patrouilleschip HMS Tyne koos zee om een tweede Russisch schip te onderscheppen, dat via de Noordzee door Het Kanaal voer. En er moest ook een helikopter de lucht in om twee andere Russische marineschepen in de gaten te houden.

Tegelijkertijd kwam er opmerkelijk stevige taal uit Londen. „Ik zal niet aarzelen onze wateren te verdedigen tegen elke vorm van agressie”, aldus de Britse minister van Defensie Gavin Williamson in een schriftelijke verklaring. Wat was er aan de hand?

Russische schepen in de Noordzee zijn sinds 2014 een vertrouwd fenomeen geworden. Het aantal ‘Noordzee-passages’ van niet-NAVO landen (bijna altijd Russen) liep op van 19 in 2014 tot ruim 50 dit jaar, meldt het Nederlandse ministerie van Defensie. Vaak – maar niet altijd – nemen NAVO-schepen een kijkje. Eigenlijk vooral een kwestie van vlagvertoon, zegt Jaime Karremann van de website marineschepen.nl. „Als iemand door je voortuin loopt dan blijft je niet met je armen over elkaar zitten.”

Van een enkel marineschip gaat geen werkelijke militaire dreiging uit – en de Admiraal Gorsjkov (te water gelaten in 2010) is volgens Russische media nog niet eens operationeel. Maar soms vertonen de Russen verdacht gedrag. „Zo ging een Rus voor de kust van Engeland dagenlang op één plek stilliggen”, aldus Eric Mewe, commandant van het hoofdkwartier in Den Helder in augustus tegen de Nederlandse Defensiekrant: „Toevallig of niet, pal boven een knooppunt van datakabels.”

De Russische marine heeft al langer grote interesse voor de zeekabels op de bodem van de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Die kabels zijn essentieel voor het internetverkeer tussen de VS en Europa. Nog geen twee weken geleden waarschuwde de Britse chef-defensiestaf, Stuart Peach, voor het gevaar dat ze worden doorgeknipt: dit zou „onmiddellijk, en mogelijk catastrofale” gevolgen hebben voor onze economie, aldus Peach.

Een van de Russische schepen die de Britten in de gaten hielden, was de Admiraal Vladimirski, een oceanografisch onderzoeksschip dat bij uitstek geschikt is voor het in kaart brengen van de zeebodem.

Het fregat dat op Eerste Kerstdag zo dicht onder de Britse kust kwam, is vernoemd naar Admiraal Sergej Gorsjkov (1910-1989), de grondlegger van de marine van de Sovjet-Unie. Na jaren van verwaarlozing is de Russische marine bezig met een (bescheiden) renaissance. Op de Russische staats-tv werd uitgebreid bericht over de Britse reacties op de ‘passage’ van het gelijknamige Russische fregat – met nauwelijks verholen sarcasme. De kop ‘We saw Vlad’s ship come sailing in’ van de Britse tabloid The Sun was niet correct, zo berichtte nieuwszender ‘Rusland 24’: ‘Vlad’ is namelijk de afkorting van Vladislav, en niet van Poetins voornaam Vladimir.