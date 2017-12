Vrouw overleden door kraan op gebouw in België

Een omvallende bouwkraan heeft aan een vrouw in het Belgische Nieuwpoort het leven gekost. Het projectiel raakte door een aan zee woedende storm uit evenwicht en kwam terecht op twee appartementsgebouwen. De vrouw werd verpletterd onder het puin, zo meldt het Vlaamse VRT Nieuws.

Naast het dodelijke slachtoffer raakten nog drie andere bewoners gewond. Een van hen is er ernstig aan toe, de twee anderen zijn lichtgewond. Zes apparementen en verschillende auto’s werden geraakt door de omvallende kraan en zijn zwaarbeschadigd. Het gemeentebestuur van de badplaats heeft het rampenplan afgekondigd.

Evacuaties

Bewoners van het appartementencomplex zijn geëvacueerd omdat niet bekend is of de constructie van het gebouw nog deugdelijk genoeg is. Een maand geleden moesten zo’n vijftig mensen uit het complex de nacht ook al elders doorbrengen nadat de kraan wankelde.

Een getuige verklaart tegen de VRT dat ze verrast werd door de omvallende kraan. “Al de kabels vlogen in het rond. Iedereen stond aan de grond genageld, tot op het moment dat de arm van de kraan de grond raakte.”

Eerder al werd ook de wedstrijd tussen KV Oostende en Racing Genk afgelast nadat de storm had gezorgd voor schade aan het stadion van KV Oostende. Een deel van het dak is ingestort.