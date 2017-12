Virgil van Dijk duurste Nederlandse voetballer ooit

Virgil van Dijk is woensdag de duurste Nederlandse voetballer aller tijden geworden. Liverpool maakte bekend dat het de verdediger overneemt van de eveneens Engelse club Southampton. Daarmee is volgens Engelse media een bedrag gemoeid van zo’n 75 miljoen pond (zo’n 84,4 miljoen euro). Niet eerder werd er zoveel betaald voor een Nederlandse voetballer. De transfer werd woensdag door Liverpool via Twitter aangekondigd.

Het oude transferrecord lag op 40 miljoen euro voor de overstap van Marc Overmars van Arsenal naar FC Barcelona.De duurste verdedigers ooit tot nu toe was volgens persbureau Reuters Benjhamin Mendy, voor wie 52 miljoen pond werd neergeteld toen hij van Tottenham Hotspur naar Manchester City ging.

Van Dijk krijgt bij Liverpool rugnummer vier. De Nederlander zegt in een verklaring “verheugd en vereerd” te zijn met zijn overgang naar de Engelse club.

Speculatie

Over de toekomst Van Dijk werd de laatste paar weken zeer veel gespeculeerd. Vanwege de transfergeruchten kondigde Southampton-manager Mauricio Pellegrino dinsdag aan Van Dijk voorlopig niet nodig te hebben. Niet alleen Liverpool toonde interesse in Van Dijk: ook Manchester City en Chelsea hadden naar verluidt de Nederlandse verdediger binnen willen halen.

Deze zomer deed Liverpool ook al een poging om Van Dijk vast te leggen. Die mislukten waarna de verdediger alsnog aan het seizoen begon bij Southampton.