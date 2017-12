Twee verdachten van betrokkenheid bij terrorisme weer vrij

Twee van de vier mannen die afgelopen zondag in Rotterdam werden opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij terrorisme zijn woensdag vrijgelaten. Ze blijven nog wel verdacht, zo heeft het Openbaar Ministerie besloten. Twee anderen blijven vastzitten en worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De Nederlandse politie trad zondag op nadat ze getipt werd door een buitenlandse inlichtingendienst. Die tip ging over een 29-jarige Zweed die vanuit Stockholm naar Nederland was vertrokken. Door de man te volgen kwam de politie uit bij de overige verdachten. Het is niet bekend wat de tip exact inhield. Er was volgens het Landelijk Parket geen concrete terreurdreiging.

De Zweed en een 21-jarige man uit Vlaardingen blijven langer vastzitten. Het OM wil dat zij ten minste twee weken langer blijven vastzitten omdat het onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid bij terrorisme nog loopt. De rechter-commissaris beslist daar donderdag over. Een 30-jarige man uit Delft en een 23-jarige Gouwenaar zijn wel voorlopig vrijgelaten.

Na de aanhouding heeft de politie vier woningen doorzocht: twee in Vlaardingen en een in Delft en Gouda. Er zijn daarbij geen wapens of explosieven gevonden. Wel zijn er gegevensdragers meegenomen.