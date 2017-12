Officieel griepepidemie uitgebroken in Nederland

In Nederland is nu, zoals vrijwel elk jaar, officieel sprake van een griepepidemie. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksinstituut Nivel, bevestigt het RIVM.

Onderzoekers spreken van een griepepidemie als twee weken achter elkaar minimaal 51 op de 100.000 mensen geregistreerd worden met het griepvirus (officiële naam: influenza). In de week van 11 tot en met 17 december waren dat 52 mensen, van 18 tot en met 24 december 69. Daarnaast moet in de neus- en keelmonsters van “een substantieel aantal” van deze patiënten weken achtereen het influenzavirus gevonden worden.

De WHO waarschuwt voor een zware griepwinter, maar Nederlandse deskundigen halen er de schouders over op. Lees: ‘Griep is onvoorspelbaar’

Nivel verzamelt gegevens vanuit 42 huisartsenpraktijken die representatief worden geacht voor het hele land. Het RIVM baseert zich op dezelfde gegevens, laat een woordvoerder weten.

Jaarlijks komt de griepepidemie terug. De laatste twintig jaar duurde die gemiddeld zo’n negen weken, maar vorig jaar hield die langer aan: vijftien weken. De griepepidemie in de winter van 2014/2015 duurde 21 weken en was daarmee de langstdurende epidemie ooit gemeten.

In de zomer is ons afweersysteem actiever dan in de winter. Dat verklaart deels waarom mensen vaker ’s winters griep krijgen en verkouden worden. Lees: Onze afweer verzwakt in de winter

Vaccin

Het enthousiasme voor de griepprik neemt de afgelopen tien jaar af. Van de 6 miljoen mensen die huisartsen in 2016 hadden uitgenodigd om zich tegen griep te laten vaccineren, liet 53 procent zich prikken. Een jaar eerder was dat ruim 2 procentpunt meer. Begin deze eeuw was de opkomst zo’n 77 procent. De griepprikcampagne bestaat sinds 1997. Aanvankelijk werden mensen uitgenodigd met hart- en vaatziekten, long-, en nierziekten, patiënten met diabetes of ademhalingsstoornissen, mensen met verminderde weerstand én gezonde 65-plussers. Sinds 2008 krijgen ook gezonde 60-plussers een uitnodiging. De gezonde 60-plussers laten de griepprik steeds vaker schieten. In 2008, haalde ruim 50 procent van hen de prik. Inmiddels ligt hun opkomst net onder de 30 procent.

Om het virus de baas te zijn spuiten huisartsen bij zo’n drie miljoen Nederlanders een vaccin in. Zes miljoen mensen kregen een oproep, vooral ouderen, kinderen en mensen met een chronische ziekte. Dit jaar zijn veel jonge kinderen tussen de 0 en 4 jaar door het griepvirus getroffen.

Het vaccin wekt afweerstoffen op tegen drie voor het menselijk afweersysteem verschillende griepvirussen die het meest gangbaar zijn. Welke van die drie virussen - tegenwoordig het influenza B-virus, een influenza A H1N1 en een influenza A H3N2 - in een winter dominant wordt, is moeilijk te voorspellen. De samenstelling van het vaccin wordt echter al driekwart jaar van tevoren bepaald, omdat het een half jaar duurt om het te ontwikkelen.