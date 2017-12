Ten minste 10 gewonden na explosie in Sint-Petersburg

Door een explosie in een supermarkt in Sint-Petersburg zijn ten minste tien mensen gewond geraakt. Dat melden Russische media. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn niet in levensgevaar, volgens persbureau Reuters op basis van de commissie die onderzoek doet naar het incident.

De supermarkt van de Russische winkelketen Perekrjostok bevindt zich in het district Kalininski, in het noorden van Sint-Petersburg. Het filiaal is gelegen op de begane grond van een groter winkelcentrum. Het explosief zou zijn afgegaan in een kluisje bij de supermarkt.

Het zou gaan om een “geïmproviseerd explosief” met minstens 200 gram aan explosieve stof, schrijft persbureau AFP. Volgens Reuters waren stukjes metaal verwerkt in het explosief. Tientallen mensen zijn geëvacueerd uit het winkelcentrum. De explosievendienst was gauw ter plekke.

Over een dader is nog niets bekend. Onderzoekers sluiten een poging tot moord niet uit. Er is geen terreuronderzoek geopend.

Vaker aanslagen

In april kostte een zelfmoordaanslag in de metro in Sint-Petersburg aan zestien mensen het leven. Vijftig anderen raakten gewond. De dader was een Russisch staatsburger uit Kirgizië.

Eerder deze maand bedankte de Russische president Vladimir Poetin zijn Amerikaanse collega Donald Trump voor de hulp van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA bij het voorkomen van aanslagen in Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland, door een terreurcel die mogelijk banden had met Islamitische Staat. De Russische veiligheidsdienst FSB zei daarvoor zeven mensen te hebben opgepakt, die werden verdacht van het plannen van een aanslagen in Sint-Petersburg.