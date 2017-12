‘Minder dan duizend IS-strijders in Syrië en Irak’

Minder dan duizend strijders van terreurgroep Islamitische Staat (IS) zijn op het moment nog actief in Syrië en Irak. Dat schrijft Reuters woensdag op basis van een verklaring van de internationale coalitie die onder leiding van de Verenigde Staten strijdt tegen de fundamentalistische organisatie. Daarmee is nog maar een derde over van het aantal strijders dat drie weken geleden actief was in de regio.

IS-militanten in het gebied in handen van de Syrische president Assad zijn niet meegerekend in de telling. De internationale coalitie voert sinds 2014 luchtaanvallen uit op doelwitten van IS en traint zowel militairen in Irak als Koerdische en Arabische milities in Syrië.

De laatste overgebleven IS-strijders worden volgens de coalitie op dit moment opgejaagd in de woestijn in het oosten van Syrië en het westen van Irak. De afgelopen jaren vochten naar schatting onder meer 42.000 buitenlandse militanten mee met de terreurgroep.

Strijd tegen IS voorbij

Eerder verklaarden zowel Bagdad als Damascus dat de oorlog met IS ten einde is. Ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov bevestigde woensdag dat de strijd tegen de terreurgroep in Syrië zo goed als voorbij is.

Rusland is de afgelopen jaren een cruciale bondgenoot geweest van Assad, die tot de Russische inmenging in het conflict in 2015 aan de verliezende hand was. Volgens Lavrov is het belangrijkste doel nu “de vernietiging van Jabhat al-Nusra”, de Syrische tak van Al-Qaeda.

Erdogan: Assad is een terrorist

Met het einde van de strijd tegen IS komt ook de positie van Assad weer ter discussie. De Turkse president Recep Erdogan noemde de Syrische president woensdag een “terrorist die verantwoordelijk is voor staatsterreur”. Assad zou daarom geen toekomst hebben als president. Erdogan: “Hoe kunnen we een toekomst omhelzen met een Syrische president die bijna een miljoen burgers heeft vermoord?”

De VS en andere Europese bondgenoten hebben ook herhaaldelijk tevergeefs opgeroepen tot het vertrek van Assad. De Syrische president heeft zich volgens VN-onderzoekers onder meer schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden.