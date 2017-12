Leger van Oeganda doodt honderd rebellen in Congo

Het Oegandese leger heeft een reeks luchtaanvallen uitgevoerd tegen rebellen die zich ophouden in de Democratische Republiek Congo. Daarbij kwamen zeker honderd strijders om, zegt de militaire leiding in een persverklaring.

De luchtaanvallen waren gericht tegen de Forces Démocratiques Alliées (ADF), een islamitische rebellengroep. Volgens persbureau AP raakte bij de luchtaanvallen een onbekend aantal rebellen gewond.

Het ADF wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanval op een VN-basis in de buurt van de Congolese stad Beni, begin december. Bij die aanval sneuvelden vijftien blauwhelmen, het grootste aantal dat ooit omkwam tijdens de VN-missie in Congo.

Correspondent Koert Lindijer schreef over de onrust en het geweld in Congo : verschillende milities en een roofzuchtige politiek zijn er verwikkeld in een machtsspel.

Het ADF, dat in de jaren negentig werd opgericht in Oeganda, opereert vanuit Oost-Congo. De laatste maanden is de groep steeds actiever geworden in het grensgebied met Oeganda.

Het Oegandese leger zegt dat de luchtaanvallen vanuit het eigen grondgebied werden uitgevoerd. Oegandese soldaten zijn Congo niet ingetrokken. In totaal zouden acht kampen van de rebellenbeweging zijn geraakt.