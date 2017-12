Kendrick Lamar bepaalt het gezicht van muziekjaar 2017

De beste kunst van 2017 Wat was de beste film, album, game, voorstelling of tentoonstelling van het afgelopen jaar? Dit is het jaaroverzicht van de kunstcritici van NRC: Beeldende kunst Theater Klassiek Film & TV Games & strips

Er zijn genoeg muzikanten met succes die heel zeker van zichzelf zijn. Die schijnbaar zonder twijfels of angsten in een rechte lijn hun carrière opbouwen.

De lijst der lijsten 1. Kendrick Lamar - DAMN.

2. Lorde - Melodrama

3. SZA - Cntrl

4. LCD Soundsystem - American Dream

5. St. Vincent - Masseduction

6. The War on Drugs - A Deeper Understanding

7. Sampha - Process

8. Moses Sumney - Aromanticism

9. The National - Sleep Well Beast

10. Mount Eerie - A Crow Looked at Me

11. Thundercat - Drunk

12. Vince Staples - Big Fish Theory

13. Perfume Genius - No Shape

14. Slowdive - Slowdive

15. The XX - I See You

16. Father John Misty - Pure Comedy

17. Kelela - Take me Apart

18. Jlin - Black Origami

19. King Krule - The Ooz

20. Jay-Z - 4:44



Zo niet Kendrick Lamar, de dertigjarige rapper uit Los Angeles. Lamar heeft het hart op de tong en deelt met de luisteraar zijn worstelingen met de druk en verantwoordelijkheden die zijn succes met zich meebrengt. Met zijn album DAMN. voert hij voor de tweede keer NRC’s Lijst der Lijsten aan, die is samengesteld op basis van 39 eindejaarslijsten van nationale en internationale muziekmagazines en critici. In 2015 stond Lamar ook op één met zijn To Pimp a Butterfly. En vorig jaar, toen Bowies Blackstar de lijst aanvoerde, stond Lamars ‘restjesalbum’ Untitled Unmastered nog op 26 in de lijst.

„Lamar lijkt in zijn muziek soms heel direct, maar is nooit echt eenduidig. Hij wikt, weegt, twijfelt, schmiert”, schreef Saul van Stapele in NRC. „DAMN. is een sterke, boeiende plaat van een excellente, bespiegelende rapper op het toppunt van zijn kunnen.” Maar Van Stapele schreef ook: „To Pimp A Butterfly maakte van Lamar de favoriete rapper van mensen die nooit naar rap luisteren”, en DAMN. is volgens hem veel meer een album voor rapliefhebbers. Bijzonder dus dat de critici – van indiewebsite Pitchfork tot magazine Rolling Stone en de Nederlandse krant Trouw – zo unaniem lovend zijn. Sterker, bijna alle lijstenmakers noemden hem. Op 7 van de 39 geanalyseerde jaarlijsten stond DAMN. bovenaan en het album was daarmee de onbetwiste nummer 1 dit jaar.

21. Migos - Culture

22. Fever Ray - Plunge

23. Big Thief - Capacity

24. Feist - Pleasure

25. Alvvays - Antisocialites

26. Jay Som - Everybody Works

27. Ryan Adams - Prisoner

28. Julien Baker - Turn Out the Lights

29. Khalid - American Teen

30. Wolf Alice - Visions of a Life

31. Björk - Utopia

32. Taylor Swift - Reputation

33. Drake - More Life

34. Queens of the Stone Age - Villains

35. Lana Del Rey - Lust for Life

36. Courtney Barnett & Kurt Vile - Lotta Sea Lice

37. Kesha - Rainbow

38. Kelly Lee Owens - Kelly Lee Owens

39. Mac DeMarco - This Old Dog

Het is al bijzonder dat Lamar met zijn eigen platen drie keer zo hoog in deze lijst staat, en hij doet ook nog mee op een aantal andere albums in de lijst: zo is hij te horen op Cntrl van SZA, op Drunk van Thundercat en Big Fish Theory van Vince Staples. Nummer drie op de lijst SZA is zelf trouwens te horen op het album dat op nummer 2 staat, Melodrama van de Nieuw-Zeelandse zangeres Lorde.

U2

Traditiegetrouw is het verschil tussen de lijstjes van critici en de meest beluisterde platen op Spotify groot. Waar is bijvoorbeeld ÷ Divide, het album van Ed Sheeran dat die lijst van Spotify aanvoerde? Het is enkel aan die hoge positie bij Spotify, plus een 26ste plek van Billboard, te danken dat Sheeran nog plek 67 haalt.

40. Tyler, The Creator - Flower Boy

41. Beck - Colors

42. Arca - Arca

43. Fleet Foxes - Crack-Up

44. Hurray For the Riff Raff - The Navigator

45. Rapsody - Laila’s Wisdom

46. Charly Bliss - Guppy

47. Emptiness - Not For Music

48. J Hus - Common Sense

49. Priests - Nothing Feels Natural

50. Kaitlyn Aurelia Smith - The Kid



Datzelfde Billboard durfde het trouwens niet aan om de grootste band ter wereld op te nemen in hun lijst: U2. Hun nieuwe album Songs of Experience heeft de top-50 van de lijst niet gehaald. De Volkskrant gaf de band één punt (plaats 44 op hun lijst), maar opvallender is de derde positie die U2 kreeg van het grootste muziekblad ter wereld, Rolling Stone. Takes one to know one? Misschien, maar wellicht is het aan de vriendschap met Bono van Rolling Stone-hoofdredacteur Jann Wenner te danken, die volgens de onlangs over hem verschenen biografie in 2014 had geëist dat zijn redactie U2’s album van dat jaar op 1 plaatste. Durfde hij nu maar tot plek drie te pushen? Feit is dat in de speciale podcast-aflevering van het magazine over hun albumlijst de naam U2 door de critici angstvallig werd doodgezwegen. Peter van der Ploeg

De geanalyseerde lijsten: 3voor12, BBC Radio 6, Billboard, Consequence of Sound, Daily Bandcamp, Drowned in Sound, Exclaim!, The Guardian, The Independent, Intro, Mondosonoro, New York Times, NME, Noisey (VS), NPR, Oor, Paste, Pitchfork, Popmatters, Rolling Stone, Spin, Spotify, Stereogum, The Quietus, Time, Treble, Trouw, Uproxx, De Volkskrant, Vulture, The Washington Post en de toptienlijsten van NRC-critici Hester Carvalho, Rolinde Hoorntje, Amanda Kuyper, Peter van der Ploeg, Frank Provoost, Leendert van der Valk, Jan Vollaard, en Saul van Stapele.

In de telling krijgt elke nummer 1 op een jaarlijst tien punten, de nummer 2 negen punten, etcetera. De nummers tien en alles eronder kregen één punt.