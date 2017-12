Kameroen zet kritische schrijver het land uit

De Kameroense auteur Patrice Nganang wordt zijn geboorteland uitgezet, schrijven internationale persbureaus. De schrijver zat sinds drie weken vast omdat hij beledigingen en bedreigingen zou hebben geuit aan het adres van president Paul Biya.

Nganang werd op 7 december gearresteerd toen hij aan boord wilde gaan van een vlucht naar Kenia. Hij werd er door de regering van beschuldigd president Paul Biya op Facebook te hebben beledigd en bedreigd. De zaak tegen de schrijver is geseponeerd. Wel wordt zijn Kameroense nationaliteit afgenomen.

Nganang heeft ook de Amerikaanse nationaliteit en is werkzaam als professor aan Stony Brook, een universiteit in New York. Het is in Kameroen verboden om twee nationaliteiten te hebben. Persbureau Reuters schrijft dat Nganang woensdagmiddag naar de VS vertrekt.

Taalstrijd

Volgens Nganang’s advocaat en andere aanhangers is zijn aanhouding politiek gemotiveerd. Enkele dagen voor zijn arrestatie publiceerde de auteur een kritisch stuk over de slechte behandeling van de Engelstalige minderheid (een vijfde van de populatie) in Kameroen.

De regering van het West-Afrikaanse land is overwegend Franstalig en staat bekend als repressief. Het beleid van president Biya heeft ertoe geleid dat Engelstaligen zich achtergesteld voelen. Zo spreken politie en de veiligheidstroepen in de overwegend Engelstalige steden toch Frans en worden ook nationale wetten in die taal opgesteld. De taalstrijd is in de afgelopen maanden opgelaaid. In oktober kwamen bij protesten door de Engelstalige minderheidsgroepen, tientallen burgers om het leven. Sindsdien zijn duizenden mensen naar buurland Nigeria vertrokken.