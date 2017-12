Over deze serie 2017 was het jaar van de bitcoin. Niet alleen verpulverde de koers record na record, ook brak de digitale munt definitief door bij het grote publiek. Er ontstond een enorme hype over de bitcoin zelf en over de vele andere cryptovaluta die er zijn bijgekomen. Initial coin offerings, mining, ethereum, blockchain: vaktermen uit de cryptovaluta werden borrelpraat. In dit drieluik verkent NRC de vraag: wat gaat er schuil achter de doorbraak van digitaal geld? Deel 1 over verborgen kosten: Bizar energieverbruik bitcoin lijkt onhoudbaar Deel 2 over de zeepbel: De waarde van bitcoin staat of valt met geloof en overtuiging en ‘Ik zal nooit mijn bitcoins verkopen’. Deel 3 over wie er beter wordt van de bitcoinhype.

Didi Taihuttu – de man die in augustus samen met zijn gezin besloot om huis, huisraad en auto’s te verkopen om alles te investeren in bitcoins – gelooft nog altijd heilig in zijn besluit. „Cryptomunten gaan ons hele monetaire stelsel veranderen.” Sinds lokale media het verhaal oppikten dat Taihuttu zijn huis te koop had gezet voor 85 bitcoin is een media-circus langsgetrokken. „Dus rond Kerst zijn we lekker in Thailand om tot rust te komen.”

Didi (39), zijn vrouw Romaine (39) en dochters Joli (12), Juna (10) en Jessa (7) wonen sinds vijf maanden in een houten chalet van vijftig vierkante meter op een camping in de buurt van Venlo. De dochters spelen op de bank terwijl Romaine worteltjes staat te schillen. Taihuttu betaalt de dagelijkse lasten via de verkoop van inboedel op Marktplaats en de handel in kleine cryptomunten.

Begin 2016 overlijdt Taihuttu’s vader. Alles raakt in een stroomversnelling. „Ik was al langer ontevreden met mijn levensstijl. Ik werkte keihard in mijn eigen IT-bedrijf om steeds maar weer nieuwe luxe aan te schaffen. Na de dood van mijn vader besefte ik hoe kort het leven is.”

Het gezin besluit negen maanden door Azië te reizen. „Dat beviel ons enorm goed, we misten onze spullen totaal niet. Toen hebben we besloten: we trekken dit door naar de rest van ons leven. Toen we terugkwamen trokken we gelijk in dit huisje.”

Taihuttu is dan al langer bezig met bitcoins. In 2010 gaat hij een kort avontuur aan met een vriend. In een bedrijfspand minen ze de cryptomunt. Hij verkoopt zijn voorraad als de waarde tot enkele honderden euro’s stijgt. Daarna investeert hij nog in de cryptomunt dogecoin, maar die stijgt amper. Het enthousiasme neemt af en de cryptowereld verdwijnt naar de achtergrond.

Ook andere cryptomunten

Tijdens de reis komt hij veel mensen tegen die met hem over bitcoins praten. Met zestien van hen zit hij nu in een clubje dat investeert in cryptomunten. Via een vriend hoort Taihuttu dat zijn dogecoins meer dan tien keer zoveel waard zijn geworden. De bitcoin trekt andere cryptomunten mee omhoog. Dat is aanleiding voor zijn besluit om alles op bitcoins in te zetten. Ook investeert hij in kleinere cryptomunten, met name litecoin, ripple en ether.

Zijn investering in bitcoins van „enkele tonnen” is inmiddels vijf keer zoveel waard. „De bitcoin gaat het hele monetaire stelsel veranderen. Het zorgt ervoor dat we straks geen banken meer nodig hebben.” Taihuttu ziet bitcoins als het digitale goud. „Het wordt een waardevaste eenheid, al weet nog niemand op welk bedrag het blijft hangen. Andere cryptomunten zoals litecoin of ripple zullen gangbare betaalmiddelen worden.”

Taihuttu heeft sterke twijfels over de veelgehoorde waarschuwing dat bitcoin een bubbel is. „Zelfs al daalt de bitcoin enorm in waarde, dan betekent het nog niet dat het product verdwijnt. Stel dat hij stijgt tot drie of vier ton – en ik ben ervan overtuigd dat het gaat gebeuren – en hij zakt terug naar 50.000 euro? Dan is dat alsnog drie keer de huidige waarde.”

Waarom neemt hij zijn gigantische winst niet gewoon? „Ik zal nooit verkopen.” Taihuttu heeft zijn besluit om alles te investeren in bitcoins nooit genomen om materialistische redenen, zegt hij. „Toen we op reis waren, leefden met vijf mensen uit twee backpacks en waren we heel gelukkig. Thuis werkte ik keihard, waardoor ik mijn kinderen bijna niet heb zien opgroeien. Nu willen we reizen en leven waar we willen.” Voor het niet naar school laten gaan van zijn kinderen kreeg hij alleen een voorwaardelijke geldstraf.

Toch wil hij mensen niet adviseren om zijn beslissing te volgen. „Wij vinden het fijn om klein te wonen en met elkaar te zijn. Als we alles verliezen zijn we nog steeds gezond en gelukkig. Dan zoek ik wel een nieuwe baan. Ik denk dat veel mensen dat niet kunnen. Die kunnen de gok wagen, maar als het niet lukt, worden ze depressief en hangen ze zich misschien op.”