Beeldende kunst in 2017: het turbulente jaar van Beatrix Ruf

Het was een feest met een bittere bijsmaak, de opening op 16 december van Stedelijk Base, in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Fonkelend hingen de wereldberoemde schatten uit de museumcollectie weer naast elkaar. Architect Rem Koolhaas vertelde trots over het nieuwe displaysysteem dat hij had ontworpen – een wereldprimeur van vrijstaande stalen wanden die aanvoelden als fluweel. En conservator Margriet Schavemaker legde uit hoe bezoekers in de nieuwe collectiepresentatie hun weg konden vinden, langs pleinen en straten met thema’s als Amsterdamse School en Pop Art.

Maar het feest telde één grote afwezige: Beatrix Ruf, de Duitse museumdirecteur die in oktober plotseling moest vertrekken na publicaties in NRC over mogelijke belangenverstrengeling en een gebrek aan transparantie. „Ze komt deze week ’s avonds kijken, als er niemand is” , antwoordde Schavemaker op de vraag of Ruf de nieuwe opstelling al gezien had. Het was een pijnlijk moment. Want Stedelijk Base was háár idee. Al vrij snel na haar aantreden eind 2014 had Ruf aangekondigd de inrichting van het museum radicaal om te gooien. Een nieuw parcours en een interdisciplinaire presentatie moesten het Stedelijk weer actueel maken voor de volgende generatie bezoekers.

Rufs idee om de collectie te tonen in de badkuip, de nieuwe vleugel die juist was bedacht voor tijdelijke tentoonstellingen, lijkt goed te hebben uitgepakt. De eerste reacties zijn enthousiast. Een ‘juwelendoos’ en een ‘snoepwinkel’ wordt de overvolle presentatie in recensies genoemd. De landelijke kranten oordeelden overwegend positief. Al konden de recensenten van Het Parool het niet eens worden of Stedelijk Base nu het uiterlijk had van een ‘boedelveiling’ of dat van een ‘uitnodigende ontdekkingstocht’. Op Facebook waren de commentaren venijniger. Velen vergeleken de ‘schotten van Koolhaas’ met een kunstbeurs. Zelfs de caviabak uit de AVRO’s Wie-Kent-Kwis van tv-presentator Fred Oster werd als vergelijking genoemd.

Dat er verhit wordt gediscussieerd over hoe de kunst getoond wordt, zijn ze in Amsterdam wel gewend. Er is geen museum waar zoveel Nederlanders een mening over hebben als het Stedelijk. Maar 2017 was zelfs voor het Stedelijk een uitzonderlijk roerig jaar. Dat begon eind augustus, met het plotselinge vertrek van zakelijk directeur Karin van Gilst. Daarna volgden berichten over de bruikleen van een valse Mondriaan, een schenking waarvoor toch 1,5 miljoen euro moest worden betaald, de meer dan twintig nevenfuncties van Beatrix Ruf en haar neveninkomsten van ruim 430.000 euro. En ten slotte, haar door de raad van toezicht afgedwongen vertrek.

Het aftreden van Ruf haalde de wereldpers en deed een discussie oplaaien over hoe een directeur van een publiek kunstinstituut zich dient te bewegen in de hyperkapitalistische kunstmarkt. De Süddeutsche Zeiting citeerde een ‘insider’, die meende dat „Nederlanders duidelijk nog niet veel ervaring hebben met een cultuurmanager die zich op dat internationale niveau tussen het publieke en private terrein begeeft”.

Het ‘schandaal’ maakte volgens de Duitse krant vooral duidelijk dat de kloof tussen die twee werelden steeds groter wordt. „Dat een museumdirecteur rond de 430.000 euro per jaar verdient, lijkt vanuit het perspectief van de markt niet schandalig. Tenminste, als je de argumentatie van een Duitse collega van Ruf volgt, die voorrekent dat je daarvoor ‘net twee schilderijen van Günther Förg kunt krijgen’. Het is overduidelijk dat de wisselkoers tussen die twee gebieden niet klopt: wat peanuts is voor een bloeiende kunstmarkt, is veel geld voor behoeftige gemeenschappen.”

Intussen heeft het Stedelijk, ondanks alle ophef, in 2017 niet slecht gedraaid. Het museum trok het afgelopen jaar 680.000 bezoekers, 30.000 meer dan in 2016. En ook komend jaar zal Rufs geruchtmakende nieuwe opstelling – een erfenis die vijf jaar blijft staan – nog vele nieuwsgierigen naar Amsterdam trekken. Twee onderzoeken moeten de komende maanden uitwijzen of Rufs neveninkomsten geoorloofd waren. Een derde onderzoek van de Amsterdamse Kunstraad zal zich verdiepen in de toekomst van het museum. Pas als die zijn afgerond kan het museum op zoek naar een nieuwe directeur. En ook over die nieuwe directeur zal iedereen weer een mening hebben. Met rumoer en publiciteit zal het dus ook in 2018 wel goed komen. Sandra Smallenburg

