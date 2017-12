Grote gevangenenruil in Oost-Oekraïne

Bijna vierhonderd Oekraïense krijgsgevangenen kunnen Nieuwjaar vieren bij hun familie. Woensdag begon in Oost-Oekraïne de grootste gevangenenruil in ruim een jaar tijd.

Krijgsgevangenen van beide zijden van het conflict werden woensdag in bussen de frontlinie overgebracht. In totaal zullen 74 Oekraïense ex-krijgsgevangenen terugkeren naar door Oekraïne gecontroleerd gebied, tegen 306 personen die naar de separatistische ’volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk (DNR en LNR) worden teruggebracht. Onduidelijk is of zich onder de laatste groep, naast Oekraïners, ook Russen bevinden.

Bij het frontplaatsje Horlivka staken de gevangenen rond twee uur plaatselijke tijd in bussen de grens over, onder begeleiding van Oekraïense soldaten, medewerkers van het Rode Kruis en van Oekraïense regeringsvertegenwoordigers. In de avond moet de uitwisseling voltooid zijn.

Mortieraanval

De gevangenenruil is een belangrijk onderdeel van de afspraken tussen Oekraïne, Rusland en de OVSE in het in 2015 overeengekomen Minsk-vredesproces. Toch laaide het geweld de afgelopen weken flink op. Vorige week raakten enkele burgers gewond door een mortieraanval van separatisten, waarbij tientallen huizen werden verwoest, zo meldde Reuters.

Begin vorige week besloot Rusland plotseling zijn officieren terug te trekken uit een gezamenlijk Russisch-Oekraïens toezichts- en controlecentrum in het conflictgebied. Dit uit protest tegen „obstructie” van Oekraïense zijde, die Russische vertegenwoordigers toegang tot het front zou bemoeilijken. De Oekraïense minister van Defensie waarschuwde daarop voor een nieuw militair offensief van Russische zijde. Ook internationale waarnemers van de OVSE waarschuwden voor een nieuwe escalatie.