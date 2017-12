Geen illegale immigrant te zien in Hoekse duinen

Aan het einde van een olifantenpaadje door het Roomse Duin in Hoek van Holland, goed verscholen achter struiken, bomen en een heuvel, ligt de ingang van een oude bunker. Hier hebben mensen gebivakkeerd, dat zie je aan het plastic dat er ligt, en de graffiti op de buitenmuur (‘20-04-2016’). Maar nu is de bunker verlaten. Doorntakken overwoekeren het pad naar de ingang.

Om dit soort bunkers maakt de extreem-rechtse beweging Voorpost zich zorgen. Vorige week publiceerde de actiegroep een filmpje waarin leden door de Hoekse duinen patrouilleren, begeleid door opzwepende orkestmuziek. Een groep mannen met bomberjacks, werkschoenen en zaklantaarns doorzoekt bunkers. Hun doel: migranten vinden die proberen de veerboot naar Engeland op te glippen, en die hun kans afwachten in het duingebied. De boodschap van Voorpost: Hoek van Holland wordt een tweede Calais, de Franse kuststad waar in een geïmproviseerd tentenkamp – de ‘Jungle’ – tussen 2015 en 2016 duizenden migranten verbleven. Maar hoe reëel is die angst?

"Het aantal verstekelingen dat pas in Engeland wordt ontdekt, is drastisch afgenomen"

Verderop, bij de terminal aan de zuidkant van het dorp, ligt de Stena Hollandica klaar voor vertrek naar Harwich. Migranten kruipen hier geregeld stiekem in het laadruim van een vrachtauto en hopen zo naar Engeland te komen.

Vooral de afgelopen twee jaar kwamen migranten naar Hoek van Holland. In 2015 zijn er 270 aangetroffen toen zij via deze haven naar het Verenigd Koninkrijk wilden reizen, een jaar later waren het er plots 730. Het overgrote deel kwam uit Albanië. Albanezen die in hun straatarme vaderland geen werk kunnen vinden, denken dat er in Engeland wel goedbetaald werk is. In Nederland mogen ze drie maanden zonder visum verblijven. Zij sliepen in de duinen of in een plaatselijk hotelletje (70 euro per nacht). Dorpsbewoners ervoeren overlast, ze zagen bijvoorbeeld uitwerpselen in de bosjes. Een café-uitbater beklaagde zich over migranten die één kop koffie kochten en de hele dag op het terras de wifi gebruikten.

Tot en met september dit jaar stond de teller op 550 betrapte migranten. Op jaarbasis is dat even veel als in 2016. Maar doordat er scherper wordt gecontroleerd, worden er ook meer aangetroffen. „Het aantal verstekelingen dat pas in Engeland wordt ontdekt, is drastisch afgenomen”, zegt Christine Eskes, fractievoorzitter van het CDA in de Rotterdamse gemeenteraad. „De meesten worden tegenwoordig al in Nederland betrapt.”

Strenge controles

Er staat al sinds vorig jaar een metershoog hek met schrikdraad rond het Stena Line-terrein. De marechaussee controleert de laatste maanden de papieren van iedere chauffeur die de ferry op wil en beschikt over tien extra speurhonden. Stena Line heeft extra camera’s geplaatst. Die filmen zelfs de onderkant van vrachtauto’s. Afgelopen zomer startte de overheid een ontmoedigingscampagne in Albanië, op scholen en gemeentehuizen.

Hebben de maatregelen effect? Stena Line heeft wel die indruk. Een woordvoerder bevestigt dat het probleem „al een tijdje minder wordt”. Datzelfde zien Peter Stok en Jacco van Dam, die namens Leefbaar Rotterdam en het CDA in de Hoekse gebiedscommissie zitten. „Hoek van Holland is zeker geen tweede Calais”, zeggen zij.

Die indruk wekt het kustdorp op deze grauwe decemberdag inderdaad niet. In de duinen bij de overwoekerde bunker liggen nog kledingstukken, verpakkingen en rugzakken. Maar op de lange dijk die parallel loopt aan de veerbootterminal, is geen migrant te zien. Groepjes Albanezen liepen hier voorheen heen en weer, loerend op een kans om het veerbootterrein op te glippen.

Een vrouw van in de zestig die haar hondje uitlaat op de dijk, zegt dat ze tegenwoordig veel minder migranten ziet dan eerst. „Overlast heb ik niet. En dan woon ik nog wel hier”, zegt ze terwijl ze naar haar rijtjeshuis dertig meter verderop wijst.

De barvrouw van het dorpscafé zegt dat de Albanezen al „een hele tijd” weg zijn gebleven. Andere dorpsbewoners beamen dat. Net als Yvo de Voogd van het VVV-winkeltje. „Ik kan me de laatste keer dat ik er een gezien heb niet herinneren.” Vorig jaar werden tussen oktober en december nog honderden insluipers ontdekt. En ook de uitbater van hotel Kuiperduin, die vorig jaar nog tegen NRC klaagde over Albanezen die met zijn vijven op een kamer gingen zitten, heeft het rustig. Zijn hotel heeft al maanden „geen enkele” migrant te gast gehad. En dat komt niet doordat hij ze niet meer toelaat, benadrukt hij. „Een gast is een gast.”

"Een gast is een gast"

Verderop laat de Stena Hollandica zijn hoorn tweemaal schallen voor zijn tocht van vijf uur naar Engeland. De volgende dag laat een Stena-woordvoerder weten: nee, er zaten geen verstekelingen aan boord.