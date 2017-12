Dit zijn de mooiste dierenfoto’s van 2017

Varkens op een boerderij in China springen ‘van de hoge’. De fokkerij in de buurt van Shenyang, zo’n zevenhonderd kilometer ten oosten van Beijing, zegt dat zwemmen goed is voor de gezondheid van varkens (en de kwaliteit van het vlees). Om het zwemmen wat leuker te maken laat de fokker de varkens in het water duiken, al is daar in het begin vaak wat dwang bij nodig.

Foto Reuters