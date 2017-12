De warmte bij Sparta lokt Advocaat naar Het Kasteel

Lydia van der Hoff, al veertig jaar werkzaam op de administratie-afdeling van Sparta, staat kort na de presentatie van coach Dick Advocaat de koffie op te ruimen in de perskamer op Het Kasteel. Ze is eigenlijk vrij deze woensdagochtend, maar werd door algemeen directeur Manfred Laros gevraagd te komen om de media te ontvangen en voor het „goede gevoel”.

Advocaat noemt Lydia expliciet tijdens de persconferentie. Hij kent haar nog uit zijn periode begin jaren tachtig, toen hij zestien maanden bij Sparta speelde. „Die warmte is altijd gebleven”, vertelt Advocaat. Het verklaart mede zijn keuze, het is er een „uit liefde” voor de club, zegt hij. Voor het geld doet hij het niet. „Het salaris was net zoals toen: heel weinig.”

Lydia heeft veel trainers voorbij zien komen – „Barry Hughes was de leukste”. Bij de naam van de onlangs ontslagen Alex Pastoor kijkt ze ongemakkelijk, daar kon soms nog geen goedemorgen vanaf. Nu dus Advocaat. Lydia: „Als speler was hij driftig in het veld, maar rustig daarbuiten. Hij was heel erg op zichzelf, hij kwam nooit in het spelershome.”

Sparta poogt degradatie te ontlopen met een nieuwe, sterk bezette technische staf met twee voormalige bondscoaches: Advocaat (70) en assistenten Fred Grim (52) en Cor Pot (66). „Er komt wel wat binnen”, zegt Laros. Sparta staat gedeeld laatste en kreeg in de voorgaande drie duels veertien goals tegen.

Prikkelende combinatie

Het was oud-bondscoach Leo Beenhakker (75), die zijn pensioen in november onderbrak voor een functie als interim-technisch directeur, die Advocaat zover wist te krijgen. De twee kennen elkaar lang en goed. Beenhakker belde Advocaat een dag na de 7-0 nederlaag tegen Feyenoord en het vertrek van Alex Pastoor. Advocaat: „Ik stond niet gelijk te springen, want ik had net die wedstrijd tegen Feyenoord gezien. Ik zag mij daar nou niet trainer van worden, eerlijkheidshalve. Maar je weet hoe Leo is, dan probeert hij toch door te gaan.”

Het is een prikkelende combinatie, de ‘kleine generaal’ bij het traditionele Sparta. Even voor half twaalf loopt hij de persruimte binnen, die voor het eerst in jaren weer vol zit. Hij zet de toon, dolt, bespeelt de media. Gevraagd naar versterkingen, zegt hij met een knipoog, bijna fluisterend: „Sneijder misschien, Van Persie.” Over de duur van zijn contract: „Tot het einde van het seizoen. Maar ja, je weet het bij mij nooit.” Over het doelsaldo, dat beslissend kan zijn in de degradatiestrijd en waarop Oranje onder zijn leiding de play-offs voor het WK misliep. „Ze zeggen dat ik goed kan rekenen.”

Hij is „heel erg geschrokken” van Sparta in de laatste duels. „Er zat niks meer in het elftal, het elftal was dood.” Advocaat is toegezegd dat er in de winterstop versterkingen komen, dat is de taak van Beenhakker. Met name gezocht: een goede spits. Eerste duel is op 16 januari tegen Vitesse.

Advocaat heeft ervaring met complexe klussen als deze. In 2015 lukte het hem om Sunderland in de Premier League te houden. Hij zal compacter en defensiever gaan spelen. „De eerste vier wedstrijden die straks komen zijn bepalend voor de rest van het seizoen. Hoe we het ook doen, we moeten erin blijven, en dat gaat ook gebeuren.”

Vorige maand sloot Advocaat zijn derde termijn als bondscoach van Oranje af. Een club uit de Premier League had recentelijk interesse, maar op buitenlandse verzoeken gaat hij niet meer in. „Met het thuisfront hadden we afgesproken dat we nu alleen nog maar kijken wat er eventueel nog zou komen vanuit Nederland.”