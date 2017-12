De rijken werden zo’n 1.000 miljard rijker in 2017

Met dank aan de hausse op de wereldwijde aandelenbeurzen hebben de 500 rijksten der aarde hun vermogen in 2017 in jaloersmakend tempo zien groeien. De miljardairs zagen de waarde van hun bezittingen met bijna 1.000 miljard toenemen, zo concludeert persbureau Bloomberg op basis van zijn miljardairsindex.

Dat komt neer op een stijging van 23 procent. Ter vergelijking: de belangrijkste aandelenindex van de VS, de S&P 500, steeg het voorbije jaar met 20 procent, terwijl de Nederlandse AEX er 13 procent bij kreeg. Vorig jaar moesten de 500 rijkste miljardairs het nog doen met een vermogensstijging van ‘slechts’ een kleine 6 procent. In totaal bezitten zij volgens de berekeningen van Bloomberg nu een slordige 5.300 miljard dollar.

Nog maar een vergelijking: ontwikkelingsorganisatie Oxfam becijferde de totale rijkdom van de armste helft van de wereldbevolking in januari van dit jaar nog op ruim 400 miljard dollar, ofwel minder dan de helft van de toename die de rijkste 500 wereldburgers in 2017 realiseerden.

Bovenaan de lijst staat de Amerikaan Jeff Bezos, topman en grootaandeelhouder van internetbedrijf Amazon. Terwijl Amazon zijn imperium uitbreidde en de beurskoers zag oplopen, steeg het vermogen van Bezos het voorbije jaar met dik 34 miljard dollar tot zo’n 100 miljard. Daarmee streefde hij Microsoft-oprichter Bill Gates voorbij, die er volgens Bloomberg een kleine 9 miljard bij kreeg en bleef steken op een totaal van ruim 91 miljard. Ook de nummer drie is een Amerikaan: superbelegger Warren Buffett (85 miljard dollar).

China

Met 159 noteringen en een gezamenlijk vermogen van meer dan 2.000 miljard dollar domineren Amerikanen de miljardairsindex. Maar de grootste groei komt uit China, de Volksrepubliek die de VS naar verwachting in de komende 15 jaar van de troon stoot als grootste economie ter wereld. De 38 Chinezen op de Bloomberg-lijst werden in 2017 177 miljard rijker, een plus van 46 procent. Hui Ka Yan, de man achter projectontwikkelaar China Evergrande, was in zijn eentje goed voor een vermogensstijging van ongeveer 26 miljard dollar. Ook Pony Ma van internetconglomeraat Tencent kan tevreden terugkijken op het afgelopen jaar. Zijn bezittingen werden volgens Bloomberg bijna twee keer zoveel waard, waardoor Pony Ma met 41 miljard dollar nu de op één na rijkste Aziaat is. Hij moet alleen die andere Ma, Jack Ma van internetconcern Alibaba, nog voor zich dulden (45 miljard dollar).

Tencent is het bedrijf achter de Chinese app WeChat: Facebook en WhatsApp ineen.

Mochten de 500 rijksten samenkomen voor een nieuwjaarsfeestje, dan zal daar niet veel Nederlands worden gesproken. Op de lijst staan slechts twee Nederlanders. Charlene de Carvalho-Heineken (dochter van Freddy Heineken) bezet de tachtigste plaats met een geschat vermogen van bijna 16 miljard dollar (plus 4,5 miljard). Randstad-oprichter Frits Goldschmeding moet het doen met een geschatte 4,8 miljard dollar (plus 800 miljoen) en plek 402 in de lijst.