Film en TV in 2017: het jaar van ‘Wonder Woman’

Er was geen grotere aardverschuiving denkbaar. 2017 was het jaar waarin Hollywood z’n onschuld verloor. Megaproducent Harvey Weinstein en #MeToo werden een symbool voor de institutionele genderongelijkheid en het seksuele machtsmisbruik in de filmwereld. Daarmee werd 2017 ook het jaar waarin de filmwereld voor het eerst op grote schaal naar vrouwen luisterde. Niet alleen naar hun getuigenissen over intimiderend en grensoverschrijdend seksueel gedrag dat ze zich moesten laten aanleunen wilden ze überhaupt carrière kunnen maken. Maar ook naar de verhalen die ze als kunstenaars te vertellen hadden. En daar gaat het ook om.

Als je naar de hoogtepunten van het afgelopen jaar kijkt, kun je alleen maar concluderen dat 2017 al lang het jaar van de vrouw in film was.

Het andere symbool voor die doorbraak was een positief rolmodel. En ze heette Wonder Woman. Niet alleen de eerste keer dat een vrouwelijke superheld met dezelfde complexiteit en gelaagdheid werd neergezet als haar mannelijke collega’s. Maar ook de eerste keer dat een vrouwelijke regisseur met een vergelijkbaar budget als haar mannelijke collega’s zo’n grote mainstream film kon maken (al was het lager dan vergelijkbare films en werd het scenario nog steeds door een man geschreven). Maar Wonder Woman draaide subtiel het genderperspectief van de filmgeschiedenis om door wie ze zelf is en niet door hoe ze zich door anderen laat definiëren. Met zwaard en avondjurk. Wat wil je nog meer? Nog voor #MeToo leidde dat al tot discussies over de geseksualiseerde manier waarop vrouwen doorgaans in films worden afgebeeld en tot object van verlangen gemaakt. Het was alsof Wonder Woman onze ogen opende. En dan werd het ook nog eens een van de best bezochte films van het jaar.

Gal Gadot als Wonder Woman in de gelijknamige film. Wonder Woman

En er waren nog andere vrouwen die de aandacht trokken. De Franse regisseur Agnès Varda (die met straatfotograaf JR het verrukkelijke Visages villages maakte) kreeg als eerste vrouwelijke regisseur een ere-Oscar. Coming-of-age-komedie Lady Bird, het regiedebuut van actrice Greta Gerwig, haalde de hoogste score aller tijden op recensieaggregaat Rotten Tomatoes. Er werd schande van gesproken dat Un beau soleil intérieur van Claire Denis niet in competitie in Cannes draaide; een film die met een hoofdrol voor Juliette Binoche een van de rijkste portretten van vrouwelijke seksualiteit boven de veertig liet zien. En dan kwam Kathryn Bigelow, de eerste (en enige) vrouw die ooit een Oscar voor Beste Regie mee naar huis nam, ook nog eens met het complexe Detroit: een film over racisme, die ook pijnlijk duidelijk maakte dat Hollywood nog niet zo ver is dat die film door een zwarte regisseur gemaakt kon worden.

Ook streaminggiganten als Netflix investeerden in vrouwelijke stemmen en maakten duidelijk dat het vrouwelijke perspectief geen niche is: Angelina Jolie leverde met het voor een Golden Globe genomineerde Cambodja-verhaal First they Killed my Father een bejubelde film af. Andrea Arnold (van wie American Honey dit jaar in de bioscopen draaide) scoorde hoge ogen met haar serie I Love Dick, en werd ingehuurd voor het tweede seizoen van Big Little Lies. Feit is dat al die producties al lang in de maak waren natuurlijk. Dus als de filmindustrie echt iets wil opsteken van 2017, dan is het dat. Vrouwen hun stem teruggeven. Naar ze luisteren. En het evenwicht herstellen. Want wereldwijd blijken diversere films het ook nog eens beter te doen aan de kassa. Dana Linssen