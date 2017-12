Misdaadcijfers in New York City dalen tot laagste niveau sinds de jaren 50

President Trump sprak in januari in zijn inaugurele rede van het „Amerikaanse bloedbad” in de binnensteden. Maar uit de voorlopige misdaadcijfers van dertig grote steden, die verzameld zijn door het aan de New York University gelieerde Brennan Center for Justice, blijkt dat de criminaliteit in de VS in 2017 opnieuw verder daalde.

Volgens de schattingen daalde het moordcijfer met 5,6 procent. Het aantal geweldsmisdrijven daalde miniem, met 0,6 procent. Het overkoepelende misdaadcijfer – van autodiefstal tot beroving – daalde met 1,8 procent.

De daling in 2017 past in een langjarige trend: de moord- en misdaadpercentages in de VS zijn sinds de vroege jaren 90 ruwweg gehalveerd. De kleine opleving in de misdaadcijfers in 2015 en 2016, waarop Trump zijn woordkeus baseerde, zet daarmee niet door.

In Detroit werden dit jaar een kwart minder moorden gepleegd, in Houston 20,5 procent minder. Ook in het beruchte Chicago daalde het moordcijfer met 11,4 procent. Toch ligt het daar nog altijd veel hoger dan vóór 2014, toen het aantal moorden in Chicago snel steeg. In New York is de misdaad – met dit jaar 14,9 procent minder moorden en 11,7 procent minder berovingen – gedaald tot het laagste niveau „sinds de jaren 50”, aldus de New Yorkse hoofdcommandant James O’Neill op een persconferentie.

O’Neill schrijft de resultaten toe aan het tegengaan van bendeoorlogen en inzet van wijkagenten. Experts wijzen ook op de groeiende rijkdom en de dalende werkeloosheid in de stad. Tot 17 december werden in New York 278 moorden gepleegd, tegen 325 in 2016.

Daarmee had de metropool van 8,5 miljoen inwoners minder moorden dan het veel kleinere Baltimore (620.000 inwoners), dat kampt met armoede, drugs en een krimpende bevolking. Behalve in Baltimore steeg het aantal moorden ook in onder meer Charlotte (North Carolina) en Louisville (Kentucky).