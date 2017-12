Al jaren ben ik bezig met halfslachtige pogingen om een boek te schrijven. Onderwerp: mijn ups en downs bij het bereiken van succes.

Een schrijfcoach die ik inschakel, adviseert mij om Het meten van de wereld van Daniel Kehlmann te lezen. Ik zoek het boek op op bol.com. De eerste suggestie die ik krijg in het zoekvenster na het tikken van het lidwoord is: Het leven van een loser.

