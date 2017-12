Als deze man sterft, verdwijnt ook zijn moedertaal

Diep in het Peruaanse deel van de Amazone woont Amadeo García García: een tengere, stille man met grijs haar. Zijn ouders en broer liggen begraven op een veldje dat alleen te bereiken is via het water. Jarenlang maakte Amadeo deel uit van een inheems volk dat geen contact had met de rest van Peru. Omdat medische zorg in het gebied ontbrak, stierf zijn moeder aan kinkhoest en zijn vader aan malaria.

In een poging zijn eveneens zieke broer te redden, voer hij met zijn gammele kano naar Intuto, een junglestad verderop gelegen aan het water. Maar met de uiteindelijke dood van Amadeo’s broer stierf ook hun gemeenschappelijke taal uit, het Taushiro. En daarmee is Amadeo de laatst overgebleven spreker van de inheemse taal.

Journalist Nicholas Casey schreef zijn ontmoeting met Amadeo ook uit. Lees hier de hele reportage (leestijd: ongeveer 27 minuten)

National Geographic schat dat er om de twee weken ergens ter wereld een taal verdwijnt. De mini-documentaire van zes minuten die The New York Times maakte over Amadeo probeert onderzoekt de vraag welke factoren er zoal meespelen bij het verdwijnen van een taal. De oude woonplek van Amadeo is in ieder geval al een belangrijke reden voor het verdwijnen van het Taushiro: Amadeo werd gedwongen te verhuizen naar een dichtbevolkter deel van Peru en spreekt tegenwoordig alleen nog maar Spaans. Zijn moedertaal, zegt hij, is eigenlijk allang dood.