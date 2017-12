Advocaat controversiële farma-CEO Martin Shkreli veroordeeld

Een advocaat die in het verleden de omstreden farmaceutische ondernemer Martin Shkreli bijstond, is schuldig bevonden aan oplichting en fraude. Dat schrijft persbureau Reuters woensdag.

Evan Greebel werkte onder meer als juridisch adviseur voor het farmaceutische bedrijf Retrophin, dat in 2011 werd opgericht door Martin Shkreli. Greebel wordt ervan beschuldigd Shkreli te hebben geholpen bij het verduisteren van elf miljoen dollar, schrijft de Amerikaanse nieuwssite Bloomberg. Shkreli zou dit geld nodig hebben gehad om boze investeerders van zijn eigen hedgefonds terug te betalen.

Vijftig keer duurder

In augustus van dit jaar werd Shkreli al schuldig bevonden aan effectenfraude via een piramidespel. Hij wist investeerders via beleggingsfonds MSMB Capital Management te misleiden en maakte hen zo miljoenen afhandig. In 2014 moest Shkreli het veelbesproken farmabedrijf Retrophin verlaten. Hij zette een tweede farmabedrijf Turing Pharmaceutical op waarvan hij zelf CEO werd. Veel getuigen die aanwezig waren bij de behandeling van de zaak van Greebel, getuigden al eerder tegen Shkreli.

In 2015 kreeg Shkreli als CEO van Turing Pharmaceutica ontzettend veel kritiek te verduren nadat Turing Pharmaceutical de prijs van het anti-AIDS medicijn Daraprim meer dan vijftig keer zo duur maakte. Het ging om een medicijn tegen de potentieel dodelijke ziekte toxoplasmose.

Shkreli wordt momenteel vastgehouden en is nog in afwachting van de straf. Greebel staat vermoedelijk een celstraf te wachten van een nog onbekende duur.