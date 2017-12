2017 in zeventien natuurrampen

Het was een jaar met zware orkanen en hevige bosbranden. Bij veel natuurrampen rijst als vanzelf de vraag of ze het gevolg zijn van de opwarming van de aarde? Wetenschappers zijn huiverig om individuele gebeurtenissen direct te koppelen aan klimaatverandering. Ze doen dat hooguit indirect, door te onderzoeken hoe groot de kans is dat zo’n relatie bestaat. Bij het aantal orkanen en opwarming bestaat grote twijfel. Maar dat orkanen zwaarder worden en tot meer regen leiden door de opwarming van de aarde (en met name het zeewater) lijkt vrij zeker. Ook de relatie tussen (langdurige) droogte en de bijbehorende bosbranden en klimaatverandering is aannemelijk (Let op: deze serie kan schokkende beelden bevatten).