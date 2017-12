Zo overleef je werken tussen Kerst en Nieuw

Prijs jezelf gelukkig Je móét niet werken in de laatste decemberweek. Je mág werken. Je behoort tot die gelukkige groep die eens een week geen rekening hoeft te houden met overvolle treinen of snelwegen. Niet ’s ochtends vroeg op tien centimeter afstand van iemand staan die zojuist een hele bus Axe-deodorant over zichzelf heeft leeggespoten. Niet gehaast boterhammen in kinderen duwen en ze gestresst richting klas of kinderdagverblijf transporteren om vervolgens aan je eigen forenzenreis te beginnen – we gaan hier voor het gemak uit van een partner die wel vakantie heeft. Elke maandag de beste stukken over zelfverbetering en levensvragen. Stuur mij NRC Slim Leven Deze oase van rust zet zich voort op kantoor, waar de beste werkplekken vrij zijn. Waar je eens niet naast de laatste kroket in de bedrijfskantine of het gratis kantoorfruit grijpt. Toch nog zelfmedelijden? Denk dan aan de zzp-collega’s zonder vakantie, zonder dertiende maand, zonder kerstpakket, die deze uren niet eens kunnen compenseren.

Trakteer Als er één week in het jaar is waarin je niet op de lijn hoeft te letten, is het wel tussen Kerst en Oud en Nieuw. Trakteer je lotgenoten dus zoals je ze nog nooit hebt getrakteerd. Doe net als in die film La grande bouffe en maak er een schranspartij van in de kantoortuin. Begin de 27ste met de restjes van de kerstmaaltijden. Stukken kerststol, de resterende ijstaart en dat laatste deel van die gigantische runderrollade – sleep het allemaal mee naar je werk. Alles moet op, en wanneer dat gelukt is kun je vast gaan warmdraaien voor oudejaarsavond met oliebollen en appelbeignets.

Pas op met drank De verleiding om op het werk aan de drank te gaan is groot. Er zwerven ongetwijfeld nog flessen rond van de kerstborrel of uit verweesde kerstpakketten. Zeker zonder toezicht is het dan een kleine stap om ieder kopje koffie Irish of French te maken, of om rond twaalven die fles Chardonnay open te trekken om de scherpe randjes van de dag af te halen. Maar drinken op kantoor valt altijd tegen! Uiteindelijk zul je niets meer uitvoeren. En dan had je net zo goed niet kunnen gaan werken en thuis kunnen drinken – toch een stuk gezelliger.

Verbroeder Als het de soldaten in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog lukte tijdens Kerst de wapens neer te leggen, dan moet het jou ook lukken in de laatste decemberweek een tijdelijk bestand met je aartsvijand op kantoor in te lassen. Je zult zien dat het deze week week stukken beter uit te houden is met rottige collega’s. Die blijken namelijk plots minder irritant, zonder bazenhielen om te likken, zonder vergaderingen om steken onder water te geven en zonder projecten om met de eer te gaan strijken.

Verbroeder niet te veel De laatste decemberweek is níét het moment om een kantooraffaire te beginnen. Deze tijd van het jaar lijkt op dat laatste uur voordat de kroeg gaat sluiten en de overgebleven gasten gezellig met elkaar naar huis gaan. Maar ken je iemand die zijn beste beslissingen neemt vlak voordat de kroegen dichtgaan? Dingen zien er soms anders uit in deze speciale feestweek. Mensen ook. Maar als de glans er volgende maand af is, zit jij met de gebakken stoofpeertjes.

Geniet van je vrijheid Heb je geen micromanager, dan heb je waarschijnlijk een weekje rust. Een week waarin alles net zo goed of zelfs beter verloopt dan wanneer de leidinggevende wel aanwezig is. Geniet van de vrijheid. Werk op de manier waarop je de rest van het jaar zou willen werken zonder dat die bemoeial roet in het eten gooit. Vergader zoals je anders niet kunt vergaderen, bijvoorbeeld met alleen Nederlandse woorden, verkleed als piraten of liggend. Neem verantwoordelijkheid die je anders niet krijgt en als er zoiets is als een beschikbare bedrijfscreditcard, koop dan die airfryer waar iedereen het hele jaar al om zeurt voor het frikandelletje om drie uur. Het gezegde luidt immers: als de scrummaster van huis is, dansen de muizen op de statafel.