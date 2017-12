VS: nieuwe sancties tegen twee Noord-Koreanen

De Verenigde Staten hebben dinsdag sancties aangekondigd tegen twee Noord-Koreaanse wetenschappers voor hun rol bij de ontwikkeling van de gevechtsraketten van het land. De sancties vormen een nieuwe stap in de Amerikaanse pogingen om de regering van Noord-Korea te bewegen zijn nucleaire wapenprogramma op te geven.

Het gaat om Kim Jong Sik en Ri Pyong Chol. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin liet weten dat de maatregelen volgen op de onlangs aangenomen resolutie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het is nog niet bekend welke sancties de twee Noord-Koreaanse wetenschappers precies krijgen opgelegd.

VN-resolutie

De Veiligheidsraad ging vrijdag unaniem akkoord met nieuwe maatregelen tegen Noord-Korea na een nieuwe rakettest van het land op 29 november. In de sancties, die door de VS werden ingebracht, wordt Noord-Korea onder meer beperkingen opgelegd voor de uitvoer van aardolieproducten.

Ook zorgen de sancties ervoor dat Noord-Koreaanse arbeiders niet langer dan twaalf maanden in het buitenland mogen werken. Dit was tot nu toe 24 maanden. Noord-Korea laat tienduizenden arbeiders tegen lage lonen werk verrichten in landen als Rusland. Het geld dat die Noord-Koreanen daarmee verdienen, gaat naar de staatskas van hun land.

Het regime in Pyongyang noemde de nieuwe VN-sancties tegen het land zondag “een oorlogsdaad”.

Rusland dringt aan op diplomatieke gesprekken

Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, riep de VS en Noord-Korea maandag op diplomatieke gesprekken te beginnen. Lavrov bood aan dat Rusland die onderhandelingen ondersteunt.

Rusland dringt al langer aan op gesprekken tussen Noord-Korea en de VS om zo de hoog opgelopen spanningen over het omstreden wapenprogramma van Noord-Korea te verminderen.