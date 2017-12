VK bezorgd over Russische schepen nabij Britse wateren

De Britse marine heeft tijdens de kerstperiode meerdere Russische oorlogsschepen in de gaten gehouden die dicht in de buurt kwamen bij Britse wateren. Dat heeft de Royal Navy dinsdag bekendgemaakt. Volgens de Britten was er sprake van een flinke toename van Russische schepen in het gebied de afgelopen dagen.

Het fregat HMS St Albans werd er op 23 december op uitgestuurd om het Russische fregat Admiraal Gorsjkov te “escorteren” op de Noordzee. Het Britse schip bleef de Gorsjkov tot en met Eerste Kerstdag volgen. Vandaag keert het terug in de haven van Portsmouth. Waar de Gorsjkov precies voer is niet bekendgemaakt. De Royal Navy noemt het een gebied van “nationaal belang”.

Het patrouilleschip HMS Tyne voerde op 24 december een soortgelijke opdracht uit. Het volgde een Russisch schip, dat door de Britten slechts wordt omschreven als schip dat “inlichtingen verzamelt”, door de Noordzee en het Kanaal. Een helikopter van de marine kreeg de instructie weer twee andere Russische schepen in de gaten te houden.

‘We tolereren geen agressie’

De Britse minister Gavin Williamson van Defensie spreekt in een verklaring stevige taal over de aanwezigheid van Russische schepen nabij het Verenigd Koninkrijk:

“Ik zal niet aarzelen om onze wateren te verdedigen, of enige vorm van agressie tolereren. Groot-Brittannië zal nooit geïntimideerd worden als het gaat om het beschermen van ons land, ons volk en onze nationale belangen.”

Volgens de BBC wordt de route via de Noordzee veel gebruikt door Rusland om schepen naar de Middellandse Zee te laten varen. Van daaruit worden ze gebruikt voor de oorlog in Syrië. De kans is klein dat dat nu ook voor de Admiraal Gorsjkov geldt. Het schip zou nog verschillende tests met raketten moeten uitvoeren, voordat het daadwerkelijk door de Russische marine wordt ingezet.

Recent sprak Groot-Brittannië de zorg uit dat Rusland een bedreiging vormt voor communicatiekabels op de bodem van de Noordzee. Het zou een prioriteit moeten zijn van het Verenigd Koninkrijk en de NAVO om die kabels te beschermen, zei Stuart Peach, de hoogste Britse militair.