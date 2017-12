De Vries wint 5.000 meter bij kwalificatie Spelen

Schaatser Bob de Vries is vooralsnog de grote verrassing op het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Thialf. Hij versloeg dinsdagmiddag op de 5.000 meter zowel topfavoriet Sven Kramer als Jorrit Bergsma.

Kramer kwalificeerde zich met een tweede plek overigens wel voor de Olympische Spelen, samen met De Vries. Jorien ter Mors en Marrit Leenstra kwalificeerden zich eerder op de dag al bij de vrouwen op de 1.000 meter.

De Vries laat Kramer, Blokhuijsen en Jorritsma achter zich

De 33-jarige De Vries schreef de 5.000 meter op zijn naam met een tijd van 6.15,06. Een enorme verrassing. De marathonschaatser zal in Zuid-Korea zijn olympische debuut maken. Hij won op de langebaan nog nooit een grote prijs. Bij de NK afstanden eindigde hij als vierde op de 5.000 meter en als zevende op de 10.000 meter.

Olympisch en wereldkampioen Sven Kramer kwam niet verder dan 6.15,79 en moest dus genoegen nemen met een tweede plek. Kramer sloeg ruim twee weken geleden de vierde wereldbeker op de hooglandbaan in Salt Lake City over. Met zijn ploeg gaf hij de voorkeur aan een trainingskamp in Italië. Via een gammele internetverbinding in Collalbo zag hij toen zijn grote rivaal Ted-Jan Bloemen, die sinds 2014 voor Canada uitkomt, al het wereldrecord op de 5.000 meter verbreken (6.01,86). Dinsdag kreeg Kramer van de relatief onbekende De Vries dus een nieuwe tik te verwerken.

Jan Blokhuijsen reed de derde tijd (6.18,01) en mag ook rekenen op een startbewijs op dit onderdeel bij de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang in Februari 2018, meldt persbureau ANP. Jorrit Bergsma kwam in de laatste rit niet verder dan de vierde tijd: 6.20,04. Hij kan een olympische startpositie op dit nummer vergeten.

Ter Mors en Leenstra kwalificeren zicht op 1.000 meter

Jorien ter Mors heeft dinsdag de 1.000 meter gewonnen op het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Ze won in Heerenveen in een tijd van 1:15.37, ruim voor Marrit Leenstra (1:16.02) en Ireen Wüst (1:16.29). Ter Mors en Leenstra zijn daarmee zeker van de Spelen.

Er mogen maximaal tien schaatssters naar de Olympische Spelen worden afgevaardigd. De KNSB bepaalt via een zogenoemde prestatiematrix wie dat precies zijn. De nummers één en twee van de 1.000 meter staan in de toptien van die matrix en zijn daarom gelijk geplaatst. Nummer drie Wüst moet afwachten welke andere vrouwen zich plaatsen, of zich via een andere afstand plaatsen.

Ter Mors werd in 2016 wereldkampioen op de 1.000 meter. Ze won daarnaast de 1.500 meter vier jaar geleden tijdens de Spelen in Sotsji. In het begin van het seizoen werd Ter Mors tijdens een wereldbekerwedstrijd in Heerenveen derde achter de Japanse vrouwen Kodaira en Takagi. Toen reed Ter Mors overigens wel een stuk sneller dan dinsdag: 1:14.65.

Nederland doet het steevast goed op de olympische 1.000 meter. Vier jaar geleden pakten de Nederlandse vrouwen twee medailles in Sotsji. Achter de Chinese Zhang Hong werd Ireen Wüst tweede, Margot Boer won brons. In 2010 wonnen Nederlandse vrouwen dezelfde kleuren medailles. Toen werd Annette Gerritsen tweede en Laurine van Riessen derde.