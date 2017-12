Presentator Joost Karhof (48) overleden

Joost Karhof is dinsdag op 48-jarige leeftijd onverwachts overleden. De presentator van onder andere Nieuwsuur werd thuis onwel en overleed in de ziekenauto, zo meldt de NOS.

Karhof was in dienst van omroep NTR en werkte ook voor Radio 1 waar hij als invaller fungeerde bij Nieuws en Co. Van 2008 tot 2014 was Karhof het gezicht van Kunststof TV, een cultureel magazine dat op zondagmiddag werd uitgezonden. Dat programma moest vervolgens plaatsmaken voor Podium Witteman.

In het verleden presenteerde hij meermaals de Grote Geschiedenis Quiz. In 2016 kwam daar Van Alle Dagen bij, een dagelijkse geschiedenisquiz van de NTR. Ook leidde Karhof in 2015 de NTR Boekenquiz, uitgezonden in het kader van de Boekenweek.

Studie rechten

Karhof begon zijn journalistieke loopbaan in 1989 bij de Voorburgse Courant en ging daarna naar dagblad Het Binnenhof (dat in 1993 opging in de Haagsche Courant). Hij deed dit werk naast een studie Rechten aan de Universiteit Leiden. Hij stapte in 1992 over naar omroep RTV West, waar hij acht jaar bleef. In 2000 ging hij aan de slag bij de NOS. Daar presenteerde hij onder meer Nova/Den Haag Vandaag, samen met Clairy Polak en Twan Huys.

De laatste jaren was Karhof geregeld te zien bij Nieuwsuur waar hij naast diezelfde Huys en Marielle Tweebeeke als vaste anchor fungeerde. De hoofdredacties van Nieuwsuur en NOS Nieuws reageren verslagen op het nieuws.

“Joost was een zeer betrokken en geliefde collega, altijd dienstbaar, altijd sociaal, een kundig presentator en bovenal een fijn mens. We gaan hem ontzettend missen.”

Karhof presenteerde maandag nog een uitzending van Nieuws en Co: