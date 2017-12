Politie ontruimt feest in Zaandam om vechtpartij

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag ingegrepen bij een grote vechtpartij in Zaandam. In een zalencentrum gingen meerdere gasten elkaar, de beveiliging en de politie te lijf.

Dat gebeurde tijdens een feest waar zo’n 350 mensen bij aanwezig waren. Volgens de NOS waren dat jongeren uit Eritrea, maar dat wil een woordvoerder van de politie Noord-Holland niet bevestigen.

Tijdens het feest vochten de bezoekers onderling met elkaar. Toen de organisator het feest beëindigde, weigerden de bezoekers naar buiten te gaan. “Er werd binnen flink wat geweld gebruikt en met spullen gegooid,” zegt een woordvoerder van de politie Noord-Holland tegen NRC. Daarbij raakte een onbekend aantal gasten gewond.

Charges

Volgens de woordvoerder werd rond 02.00 uur ‘s nachts melding gemaakt van de onlusten in het zalencentrum door de portiers. Maar ook nadat de politie arriveerde, gingen de gasten het zalencentrum niet uit. Vervolgens werd het pand met geweld ontruimd. Daarbij werden er stoelen en flessen naar de politie en beveiliging gegooid.

Eenmaal buiten het pand gooide de groep met stenen naar de politie, die charges uitvoerde. Er waren uiteindelijk zo’n tachtig agenten nodig om de boel onder controle te krijgen.

De politie heeft drie aanhoudingen verricht voor openlijke geweldpleging. Het gaat om mannen uit Duitsland (22 jaar), Heiloo (28 jaar) en Hoorn (29 jaar). Bij de ontruiming van het zalencentrum zijn politiehonden ingezet en een helikopter “ter assistentie”.

Nadat het zalencentrum was ontruimd, zorgden enkele personen voor overlast in het centrum van Zaandam. ‘s Ochtends vroeg werd een aantal jongeren dat betrokken was bij de vechtpartij door de politie met de trein richting Amsterdam gestuurd, zo meldde ProRail via sociale media.