Politie arresteert vier mannen op verdenking terrorisme

Zondag zijn vier mannen aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij terrorisme. De aanhoudingen gebeurden in Rotterdam, meldt het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Het gaat om drie Nederlanders en een Zweed.

Er zijn volgens het OM geen concrete aanwijzingen dat er een aanslag gepland werd door de vier. De Nederlandse politie handelde na een tip van een buitenlandse politiedienst over de Zweed, die zondagmiddag landde in Nederland met een vlucht uit Stockholm. Die tip leidde naar de overige verdachten. Over wat de informatie inhield, laat een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie zich niet uit.

Wat de relatie is tussen de verschillende mannen kan de woordvoerder ook nog niet zeggen. Het onderzoek naar de vier is in volle gang. Wel is zeker dat de vier elkaar kenden. Ze werden samen in één auto aangehouden.

Huiszoekingen

Het OM wil niet meer kwijt over de achtergrond van de verdachten dan hun leeftijd en woonplaats. Het gaat naast de man uit Stockholm (29) om verdachten uit Gouda (23), Vlaardingen (21) en Delft (30).

In totaal zijn er vier woningen doorzocht, twee in Vlaardingen, één in Delft en één in Gouda. Daarbij trof de politie geen wapens en explosieven aan. Wel zijn er gegevensdragers meegenomen.