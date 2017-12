Onrust in Peru na gratie oud-president Fujimori

In Peru zijn duizenden mensen de straat op gegaan om hun onvrede te laten blijken over het besluit oud-president Alberto Fujimori (79) gratie te verlenen. Dat meldt persbureau AP. Drie parlementariërs hebben uit protest de partij van de huidige president Pedro Pablo Kuczynski (79) verlaten.

Kuczynski is zich ondertussen van geen kwaad bewust, zo liet hij weten. Volgens de man die Fujimori vrijliet uit de gevangenis is zijn besluit een “poging tot verzoening” en is het tijd dat “de bladzijde wordt omgeslagen”.

Critici zeggen dat Kuczynski met de gratie heeft voorkomen dat hij zelf zou worden afgezet. De president wordt ervan beschuldigd steekpenningen te hebben aangenomen van het Braziliaanse bedrijf Odebrecht. Hij overleefde een stemming in het parlement afgelopen week over zijn lot ternauwernood omdat een deel van Fujimori’s aanhang zich onthield van stemming. Dat zou in ruil geweest zijn voor Fujimori’s vrijlating.

Vooruitgang

Volgens Kuczynski heeft hij de gratie verleend om gezondheidsredenen. Fujimori werd zondag met een lage bloeddruk en hartritmestoornissen naar het ziekenhuis in Lima gebracht. Voor het eerst verdedigde Kuczynski de politiek die Fujimori voerde - hij was president tussen 1990 en 2000 - ook deels, in een toespraak op tv:

“Zijn regering, die een gewelddadig land erfde in een chaotische crisis aan het begin van de jaren negentig, heeft zich schuldig gemaakt aan significante wettelijke overtredingen betreffende democratie en mensenrechten. Maar ik denk ook dat zijn regering heeft bijgedragen aan nationale vooruitgang.”

Fujimori had een gevangenisstraf gekregen van 25 jaar vanwege corruptie en mensenrechtenschendingen tijdens zijn presidentschap. Veel Peruanen zien hem als een dictator. Zijn voorstanders benadrukken dat hij de economie stabiel heeft gemaakt en de maoïstische rebellen van Lichtend Pad heeft verslagen.