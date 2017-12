Egypte executeert 15 militanten

In Egypte zijn dinsdag vijftien militanten geëxecuteerd. Dat melden persbureaus op basis van een bericht van de Egyptische gevangenisautoriteit.

Het is het grootste aantal executies dat op één dag is uitgevoerd in Egypte, sinds in het land vier jaar geleden een gewelddadige opstand begon in de Sinaï. De vijftien gevangenen zaten vast vanwege een aanval op een militair checkpoint van het Egyptische leger in 2013, waarbij een officier en acht soldaten omkwamen.

De mannen werden dinsdag ter dood veroordeeld door een militaire rechtbank en opgehangen in twee gevangenissen ten westen van Kaïro. De meeste veroordeelden kwamen uit de Sinaï.

Het is met regelmaat onrustig op het Sinaï-schiereiland. Een groot deel van de regio is officieel militair gebied. Er is ook een tak van Islamitische Staat (IS) actief. Bij een aanslag op een soefi-moskee in november vielen ten minste 235 doden.