Arrestaties om dodelijke brand in Zuid-Korea

De eigenaar en manager van een gebouw in de Zuid-Koreaanse stad Jecheon waar vorige week 29 doden vielen bij een brand, zijn opgepakt. Volgens de politie deden de sprinklers het niet goed en waren nooduitgangen geblokkeerd, schrijft persbureau Reuters.

De twee zijn zondag opgepakt, maar de Zuid-Koreaanse politie heeft hun aanhouding dinsdag pas bekendgemaakt. Ze worden onder meer verdacht van dood door schuld vanwege nalatigheid. De straf daarvoor in Zuid-Korea is maximaal vijf jaar cel.

Veel slachtoffers vielen op de tweede en derde verdieping. Daar bevonden zich een sauna en een zwembad. Zeker twintig doden waren vrouwen die in de sauna stikten door het inademen van giftige rook. In totaal telde het gebouw acht verdieping. De brand zou ontstaan zijn in de parkeergarage, door nog onbekende oorzaak.

Op foto’s die Zuid-Koreaanse media publiceerden is te zien dat er stellingen vol met spullen staan voor de nooduitgang op de tweede verdieping. Verder zouden er talloze auto’s geparkeerd zijn geweest in de nauwe straatjes rondom het gebouw. Daardoor zou de brandweer het complex minder makkelijk hebben kunnen bereiken.