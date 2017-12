Voorzitter Russische voetbalbond Moetko legt functie tijdelijk neer

Vitali Moetko legt zijn functie als voorzitter van de Russische voetbalbond RFS tijdelijk neer, meldt de BBC. Moetko, tevens vice-premier van Rusland, staat onder grote druk sinds bekend werd dat hij betrokken was bij dopingspraktijken tijdens de Winterspelen in Sotsji. Moetko was destijds minister van Sport.

Volgens de president van de RFS treedt Moetko vrijwillig af en gaat hij zich bezighouden met het “herstellen van de gerechtigheid” van de verdachte sporters en hemzelf. Moetko legt zijn functie voor zes maanden neer.

Gesjoemel in Sotsji

Eerder deze maand besloot het IOC Rusland te weren tijdens de Winterspelen die in februari in Zuid-Korea plaatsvinden, vanwege grove, grootschalige, door de overheid gedekte overtreding van de antidopingregels. Schone, Russische sporters mogen alleen onder neutrale vlag meedoen.

Het IOC besloot bovendien dat Moetko nooit meer welkom is op de Spelen. Onder meer door informatie die klokkenluider Grigori Rodtsjenkov, oud-directeur van het Russische antidopingbureau, openbaarde kwam aan het licht dat Moetko nauw betrokken was bij het dopingschandaal. Hij zou de leiding hebben gehad over verduisteringspraktijken.

‘Beschuldigingen zijn nonsens’

Na publicatie van The New York Times over het dopingschandaal in mei vorig jaar, deed Moetko alle beschuldigingen af als “nonsens”.

Moetko was sinds 2015 waarnemend voorzitter van de voetbalbond. Zijn besluit om af te treden als voorzitter van de RFS heeft volgens hem geen gevolgen voor zijn functie als vice-premier, zei hij maandag tijdens een persconferentie. Ook zal hij zich bezig blijven houden met de voorbereidingen voor het WK Voetbal van 2018.