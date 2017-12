Vijf Turkse journalisten blijven vastzitten

De vijf medewerkers van de Turkse oppositiekrant Cumhuriyet, die al ruim een jaar vastzitten, blijven in ieder geval nog eens twee maanden in de cel. Ze zitten daar in afwachting van het vervolg van hun proces. Dat meldt persbureau Reuters.

Onder hen zijn de hoofdredacteur Murat Sabuncu van de krant en de prominente onderzoeksjournalist Ahmet Sik. Ze worden beschuldigd van steun aan terroristische organisaties, waaronder de beweging van imam Fethullah Gülen. De krant Cumhuriyet heeft altijd ontkend banden te hebben met de Gülen-beweging.

Het proces van de vijf zal pas verdergaan op 9 maart. In ieder geval tot die tijd moeten de verdachten van de rechter in de gevangenis blijven.

Sik uit de rechtszaal verwijderd

De zitting op maandag verliep tumultueus. De rechter verwijderde Sik uit de rechtszaal, omdat hij politieke uitspraken zou hebben gedaan. Sik, die in het verleden juist een kritisch boek schreef over de Gülenbeweging, beschreef de Turkse autoriteiten in de rechtszaal als “een autoritair regime toegewijd aan wreedheid”.

De aanklacht tegen de verdachten wordt door veel waarnemers bestempeld als absurd, schreef NRC-correspondent Toon Beemsterboer al in juli dit jaar:

“Als seculiere krant heeft Cumhuriyet de afgelopen jaren juist voortdurend gewaarschuwd dat de Gülenbeweging overheidsinstellingen had geïnfiltreerd. Sik heeft zelfs ruim een jaar in de gevangenis gezeten omdat hij een boek had geschreven over het gevaar van de beweging.”

Cumhuriyet staat dan ook niet werkelijk terecht wegens steun aan Gülen, stellen de beklaagden. De echte reden is volgens hen dat de krant te veel kritiek heeft op Erdogan. De aanklacht bestaat vrijwel geheel uit krantenkoppen, verhalen, columns en tweets die op het moment van publicatie niet tot vervolging hebben geleid.