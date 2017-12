Peruaanse ex-president Fujimori krijgt gratie

De Peruaanse oud-president Alberto Fujimori (79) is gratie verleend door de huidige president Kuczynski op kerstavond. Dat meldt persbureau Reuters. Fujimori was zaterdag overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Lima vanwege dalende bloeddruk en hartritmestoornissen.

Het parlement werd bijeengeroepen door president Kuczynski tijdens kerstavond om de zaak te bespreken. Later op de avond werd bekendgemaakt dat er een pardon is voor Fujimori vanwege gezondheidsredenen.

Een goede opa zijn

Maria Luisa Cuculiza, een vriendin van Fujimori die een ministerspost in zijn kabinet bekleedde, heeft tegen Reuters gezegd dat zijn toestand stabiel is, maar zijn bloeddruk nog altijd laag.

“Hij wil vrij zijn en gewoon een goede opa kunnen zijn. Dat heeft hij me net verteld.”

Fujimori, die president was van Peru van 1990 tot 2000, zat een celstraf uit van 25 jaar wegens corruptie en mensenrechtenschendingen. De bevolking van Peru is sterk verdeeld over de kwestie rondom de ex-president. Door velen wordt hij gezien als een dictator, terwijl zijn voorstanders vinden dat hij rechtmatig met ijzeren vuist heeft geregeerd om de macht van de linkse rebellenbeweging Lichtend Pad te kunnen breken.

Lees ook: onze correspondent Nina Jurna schreef een achtergrondartikel over de afzettingsprocedure tegen Kuczynski

Nooit meer Fujimori

Tijdens de afgelopen verkiezingen, waarbij zijn dochter Keiko Fujimori nipt verloor van Pedro Pablo Kuczynski, vreesden tegenstanders van Fujimori dat zijn dochter van plan was hem clementie te verlenen. Tijdens demonstraties in het hele land droegen mensen spandoeken waarop stond te lezen: ‘Nooit meer Fujimori’.

Kuczynski zei tijdens zijn campagne in een interview met tijdschrift Semana dat hij geen pardon zou ondertekenen voor Fujimori.

“Hier is een proces over geweest. Ik zal zoiets dan niet zomaar ondertekenen.”

President Kuczynski overleefde afgelopen week een motie die erop gericht was hem uit zijn functie te zetten vanwege corruptie, omdat hij steekpenningen van het Braziliaanse constructiebedrijf Odebrecht zou hebben aangenomen. Er gaan stemmen op in het land dat hij een deal zou hebben gesloten: in ruil voor vrijlating van Fujimori zou hij niet uit zijn functie gestemd worden. Kuczynski ontkent dat.

Machtsmisbruik en mensenrechtenschendingen

Fujimori ontvluchtte Peru nadat in 2000 videobanden openbaar werden waarin het hoofd van de geheime dienst Vladimiro Montesinos, tevens adviseur van Fujimori, smeergeld betaalde aan congresleden. Fujimori ging naar Japan, het thuisland van zijn ouders, waarna hij per fax zijn ontslag als president indiende. Uiteindelijk werd hij uitgeleverd aan Peru door Chili tijdens een bezoek aan dat land.

Hij werd veroordeeld voor machtsmisbruik en het schenden van de mensenrechten, en onder andere schuldig bevonden het bevel te hebben gegeven aan doodseskader Grupo Colina om de buitenrechtelijke executie van 25 mensen uit te voeren.

Lichtend Pad

Bij de burgeroorlog in Peru tussen 1980 en 2000 kwamen ongeveer 70.000 mensen om het leven. Nog altijd zijn er kleine cellen van het Lichtend Pad actief in een junglegebied dat de VRAEM-regio wordt genoemd. Daar zijn zij betrokken bij het verbouwen van coca, de grondstof van cocaïne.

Als hij niet was vrijgesproken, zou Fujimori tot zijn 93ste levensjaar in de gevangenis hebben gezeten.