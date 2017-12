Ongeneeslijk zieke Amir (10) overleden

De 10-jarige ongeneeslijke zieke asielzoeker Amir Mouradi is zondag overleden. Dat bevestigt de advocaat van de familie op Twitter, na berichtgeving van Dagblad van het Noorden. Volgens de krant is hij overleden in het bijzijn van zijn ouders en broertje en zus.

De jongen werd in september uit huis geplaatst omdat zijn ouders volgens de Kinderbescherming niet goed voor hem konden zorgen. De jongen leed aan een zeldzame stofwisselingsziekte en had epilepsie. Hij had veel begeleiding, medicijnen en sondevoeding nodig.

Amir kwam zes jaar geleden naar Nederland nadat het gezin uit Afghanistan was gevlucht. Hun asielaanvraag werd in eerste instantie afgewezen maar vanwege de ernstige ziekte van Amir mocht het gezin toch blijven.

De uithuisplaatsing leidde tot een juridisch conflict omdat zijn ouders van mening waren dat ze wel degelijk voor hem konden zorgen in de laatste fase van zijn leven. Ze vonden dat de staat ten onrechte had ingegrepen. In oktober zei de advocaat van de familie Joancy Breeveld tegen NRC:

“De maatregel is disproportioneel. Het is betuttelend, in de zin van: ‘wij weten wel wat goed is voor jouw familie.’ Dat je in deze fase van iemands leven zo mag ingrijpen, vind ik bijna niet kunnen.”

Uiteindelijk mocht Amir terug naar huis omdat zijn ouders in Groningen een aangepaste huurwoning hadden gekregen. Tot dan hadden ze in een asielzoekerscentrum in Emmen gewoond. Hij bleef onder toezicht staan.