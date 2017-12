OM: aanrijding Stationsplein definitief een ongeluk

De aanrijding op het Stationsplein in Amsterdam afgelopen zomer was een ongeluk en definitief “geen opzet,” laat het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam weten via Twitter. Het OM had begin oktober besloten een medisch deskundige aanvullend onderzoek te laten doen om “alle andere scenario’s uit te sluiten”.

Uit het onderzoek blijkt dat de oorzaak van het gedrag van de chauffeur inderdaad medisch was. De chauffeur, een diabetespatiënt, had een extreem lage bloedsuikerspiegel. Dit kan leiden tot bewustzijnsverlies. Deze resultaten komen overeen met eerdere conclusies.

Aanrijding

In juni reed een 45-jarige man met hoge snelheid dwars over het Stationsplein tegen een muurtje bij de ingang van de metro. Acht voetgangers raakten hierbij gewond. Al snel concludeerde de politie dat er geen sprake was van terreur.

Na de aanrijding trok de website GeenStijl de verklaring van de politie in twijfel, onder meer omdat de politie de naam van de bestuurder niet wilde vrijgeven. Uiteindelijk publiceerde de site een foto van de bestuurder met zijn gegevens.

Het OM onderzoekt nog of ze de man moeten vervolgen voor het overtreden van de wegenverkeerswet. “Ondanks dat er geen opzet in het spel was, zijn er toch slachtoffers gevallen,” zegt een woordvoerder van het OM. “We zullen hierover snel beslissen.”