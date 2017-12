Man rijdt in Berlijn opzettelijk SPD-partijkantoor binnen

Een man is zondagnacht opzettelijk de foyer van het SPD-partijkantoor in Berlijn binnengereden. Dat meldt de Duitse politie op Twitter. De chauffeur van de auto raakte hierbij gewond.

De man reed rond middernacht het gebouw binnen waarna de auto in brand vloog. De man zei dat hij probeerde zelfmoord te plegen. De politie onderzoekt nog of dit klopt maar laat via Twitter weten dat de eerste resultaten dit bevestigen. Waarom de man deze locatie uitkoos, is nog onduidelijk.

Brandbaar materiaal

De man heeft aan de politie verklaard eerder op die avond een tas met brandbaar materiaal voor een partijkantoor van het CDU te hebben achtergelaten. De portier van het gebouw bevestigde de verklaring, aldus de politie. Hij had de politie gebeld en die troffen een kleine gasflesjes en aanmaakgel aan in de tas.

Duitse media schrijven dat de politie drie jerrycans, een flesjes aanmaakvloeistof en een gaspatroon heeft gevonden in de auto.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113Online.nl