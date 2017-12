Jingle Bells: niet voor kerst, maar om vrouwen te versieren

Wat een deceptie: terwijl je de laatste dagen geen radio meer aan kan zetten zonder Mariah Carey, Wham! en Jingle Bells tegen te komen, blijkt nu dat die laatste kersthit oorspronkelijk helemaal niet voor de feestdagen bedoeld was. Het liedje werd namelijk niet geschreven voor kerst, maar (hoogstwaarschijnlijk) voor het Amerikaanse Thanksgiving. Daarnaast lijken we in de loop der jaren twee coupletten te zijn vergeten, waarvan de tekst een stuk pikanter is dan de brave versie die we anno 2017 zingen.

Vox publiceerde maandag ter ere van kerst de originele versie van Jingle Bells, met daarbij het verhaal over de herkomst van het lied. Jingle Bills uit 1857 klinkt een stuk melancholischer dan de versie waar we ieder jaar mee bestookt worden. Ook blijkt dat het lied pas na bijna een eeuw een kersthit werd. Maar het meest interessant zijn de vergeten coupletten, gevuld met verhalen over verraad en vernuftige versiertrucs.

Verraad en liefdesadviezen

James Lord Pierpont, de schrijver van het lied, zingt over hoe hij uit zijn slee valt, waarna een meneer langskomt die afremt. Hij koestert goede hoop gered te worden, maar: “hij lachte terwijl ik daar spartelend lag en reed toen snel weer weg”. Daar gaat de kerstgedachte.

Vervolgens worden luisteraars verblijd met tips om vrouwen te versieren. “De grond is nu wit, dus ga ervoor nu je nog jong bent! Neem de meiden ‘s nachts mee en zing dit lied.” Ook blijkt het stigma dat vrouwen op mannen met snelle voertuigen vallen van alle tijden te zijn. In 1857 raadde Lord Pierpont zijn luisteraars al aan een extra snel paard te kopen om de vrouwtjes mee in te pakken. “Hang je open slee eraan en - hup - je kunt de leiding nemen.”

Luister hier naar de Amerikaanse Tom Roush die de originele versie van Jingle Bells zingt.