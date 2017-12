Dodental storm Filippijnen loopt op naar 240

De tropische storm Tembin heeft zeker 240 dodelijke slachtoffers gemaakt op de Filippijnen. Dat heeft de regering van de eilandengroep maandag bekendgemaakt, meldt persbureau AFP. Eerder ging men nog uit van rond de 200 doden, maar er begint steeds meer zicht te komen op de omvang van de schade van de storm, die vrijdag tot en met zondag over het land raasde.

Mindanao, het zuidelijkste gedeelte van de Filippijnen, is het zwaarst getroffen. De nieuw getelde slachtoffers zijn gevonden in Zamboanga en Lanao del Sur. Zamboanga ligt in het westen van Mindanao, Lanao del Sur is meer centraal gelegen.

Het dodental loopt naar alle waarschijnlijkheid verder op. Er zijn nog steeds 107 mensen vermist. Daarnaast zijn er zeker 52.000 mensen opgevangen in hulpcentra. Hun huizen zijn compleet verwoest.

De zware regenval veroorzaakte overstromingen en modderstromen. De elektriciteit viel op veel plaatsen uit. Inwoners waren gewaarschuwd voor de storm, maar veel mensen konden niet op tijd in veiligheid worden gebracht. Het was al de tweede tropische storm in korte tijd die de Filippijnen trof. Kai-Tak veroorzaakte een week eerder tientallen doden.

Tembin heeft de Filippijnen inmiddels verlaten. Maandagavond komt de storm waarschijnlijk weer aan land in Vietnam. De autoriteiten daar hebben al meer dan 70.000 mensen die langs de kust wonen naar hoger gelegen gebieden geëvacueerd. Mogelijk stijgt het aantal evacués, als de situatie daar om vraagt, naar een miljoen.

Brand in winkelcentrum

Mindanao werd zaterdag ook nog getroffen door een andere ramp. In een winkelcentrum in Davao, de belangrijkste plaats van Mindanao, brak brand uit. Daarbij kwamen 37 mensen om het leven.

Filippijnse autoriteiten kondigden maandag aan een onderzoek naar de brand te starten. In een verklaring zei minister van Justitie Vitaliano Aguirre: “Door de verantwoordelijken te straffen stellen we een voorbeeld zodat zo’n tragedie niet nog eens plaatsvindt.”

Busongeval

In het noorden van het land kwamen maandag twintig mensen om bij een botsing tussen een passagiersbus en een minibus. Het ongeluk gebeurde in de provincie La Union. Er vielen nog eens bijna dertig gewonden.

In de minibus zaten katholieke gelovigen op weg naar de kerstmis in het plaatsje Agoo. Die kerk is een bedevaartsoord voor gelovigen die willen bidden voor arme en zieke mensen. Alle doden waren passagiers uit de minibus.