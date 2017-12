Toen ik in januari 2017 voor de tweede keer op Lesbos was, zag ik dat de situatie in vluchtelingenkamp Moria nog verder verslechterd was. Mensen zitten er letterlijk vast, in mensonwaardige omstandigheden. Zo ook Arnold en zijn vrouw Fanny uit Congo-Kinshasa. Toen ik hen ontmoette zaten ze reeds anderhalve maand in het kamp. Een week na hun aankomst op het eiland kreeg Fanny een miskraam. Ze was zes maanden zwanger. Met de hulp van vrienden en familie kon ik een smartphone voor hen regelen, zodat ze konden communiceren in deze vreselijke periode. In augustus kreeg ik een bericht van Arnold. Ze zaten intussen in Thessaloniki en verwachtten opnieuw een kindje! Als dank zou het meisje mijn naam krijgen. Ik keek ontroerd uit naar het Ansje. Op 6 november werd echter de kleine Brys geboren. Ik heb toch even ontzettend moeten lachen.

Foto Ans Brys