Dick Advocaat nieuwe trainer Sparta

Dick Advocaat wordt de nieuwe trainer van Sparta, meldt de Rotterdamse voetbalclub maandag op haar website. De voormalige bondscoach tekent een contract tot het einde van het seizoen. De Hagenaar werkte eerder als trainer voor onder meer AZ en PSV.

De 70-jarige voetbaltrainer begint na de winterstop met zijn bezigheden. Hij volgt Alex Pastoor op, die eerder deze maand op non-actief werd gezet wegens “tegenvallende prestaties”. Naast Advocaat zullen ook de voormalige assistent-bondscoach Fred Grim en oud-trainer Cor Pot aan het werk gaan bij Sparta als assistent-trainers.

Bekijk de fotoserie van NRC over de carrière van Dick Advocaat: “Van assistent tot recordwinnaar.”

WK 2018

Nadat Oranje zich niet wist te plaatsen voor het EK van 2016, was de hoop gevestigd op Advocaat om het Nederlands elftal wel naar het WK in Rusland te krijgen, iets wat bij voorbaat al onmogelijk leek. Toen Nederland eind augustus met 4-0 van Frankrijk verloor, leek de kans op deelname verkeken: alleen een overwinning van 7-0 op Zweden zou het nog mogelijk maken de WK-playoffs te halen. Oranje scoorde twee keer, dus een ticket naar het WK bleef uit.

In november ontstond er twijfel over de toekomst van Advocaat bij Oranje, op 14 november maakte hij bekend “definitief een punt te zetten achter zijn loopbaan als bondscoach.” Tijdens het WK in 1994 en het EK in 2004 was de Hagenaar ook trainer van het Nederlands elftal.