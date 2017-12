Zeven aanhoudingen bij vechtpartij asielzoekerscentrum in Brabant

De politie heeft zaterdagavond zeven aanhoudingen verricht in verband met een grote vechtpartij op het terrein van een asielzoekerscentrum (azc) in Overloon. Volgens ANP was de vechtpartij tussen bewoners van het azc.

De vechtpartij brak zaterdagavond uit. Dertig jongens gingen elkaar op het terrein van het azc te lijf met knuppels en steekwapens. Ze liepen daarbij schrammen en schaafwonden op, één jongen werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd daar aangehouden. Op de locatie van de vechtpartij arresteerde de politie nog zes verdachten.

De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. De arrestanten zijn tussen de zestien en achttien jaar oud. Het is volgens de politie nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. Er wordt nog verder onderzoek gedaan. Op het azc-terrein zijn camerabeelden vastgelegd.